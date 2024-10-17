Топ-15 парков Подмосковья для отдыха, прогулок и развлечений

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Парки Подмосковья — это идеальное место для отдыха, прогулок и занятий спортом. Здесь можно насладиться живописными пейзажами, познакомиться с историей региона и просто приятно провести время в окружении природы. «Радио 1» расскажет о самых популярных парках Московской области, в которых можно по-настоящему отдохнуть.
Парки Подмосковья
Фото: Министерство благоустройства Московской области
Пехорка, БалашихаПарк «Пехорка» — это современный парк, который река Пехорка делит на две части.
Здесь находятся шесть игровых площадок для детей. В зимнее время года можно кататься на коньках, а летом наслаждаться просмотром фильмов в летнем кинотеатре.
В парке «Пехорка» также имеются спортивные площадки, скейт-парк, лодочная станция, вейк-станция, верёвочный парк и зона для выгула собак.
Губайловский экопарк, КрасногорскНа территории парка создана удобная дорожно-тропиночная сеть, которая повторяет исторические маршруты парка.
Для комфорта посетителей установлены освещение, камеры видеонаблюдения, урны, удобные скамейки, входные группы, тёплые туалеты, комната матери и ребёнка, а также пост охраны и навигационные указатели.
Кроме того, в парке оборудованы спортивные площадки, в том числе для маломобильных групп населения, зона для катания на маунтинбайке, уголок деревянного зодчества и площадка для выгула и дрессировки собак.
Для восстановления зелёных насаждений на территории экопарка была произведена компенсационная высадка сосен.
Лосиный ОстровЛосиный Остров расположен на территории Москвы и Московской области.
Лосиный Остров состоит из пяти функциональных зон: заповедной, особо охраняемой, зоны охраны исторических и культурных памятников, рекреационной и хозяйственной.
В этом парке можно встретить разнообразные виды животных и растений, в том числе те, которые занесены в Красную книгу.
Топ-3 парков для занятия спортом в Подмосковье
Фото: Одинцовский городской округ Московской области
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, Одинцово
Территория парка относится к особо охраняемой природной зоне «Подушкинский лесопарк», где проложены прогулочные и познавательные маршруты, а также учебные экологические тропы.
Парк Мещерский, Одинцово
Парк «Сестрорецкий», Клин
Для любителей спокойного отдыха предусмотрены шахматные столы и буккроссинг.
Топ-3 парков для прогулок в Подмосковье
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Городской парк культуры и отдыха, Солнечногорск
Городской парк в Солнечногорске — один из самых красивых уголков Подмосковья. Большая часть территории отведена под зону спокойного отдыха: пешеходные аллеи, скамейки, тропинки, зелёные лужайки.
Парк граничит с набережной озера Сенеж, где гостей ожидает благоустроенный пляж с белоснежным кварцевым песком.
Ивановские Пруды, Красногорск
На территории можно пройтись по прогулочным дорожкам, наслаждаясь красивыми видами.
Музей-заповедник «Архангельское», Красногорск
Парк украшают террасы, фонтаны, мраморные скульптуры и бюсты античных богов, портреты древних военачальников и философов, а также произведения анималистики и вазы.
Топ-3 парков для отдыха в Подмосковье
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Парк при усадьбе Кривякино, Воскресенск
Усадебный парк Кривякино предоставляет разнообразные возможности для отдыха. Здесь можно прогуляться по красивым аллеям, полюбоваться природой и каскадными прудами, отдохнуть на скамейках или полежать на газоне.
Для детей в парке есть игровая площадка и сухой фонтан, где они смогут весело провести время. Также на территории имеются шахматный клуб, сцена с танцевальной площадкой и уличная библиотека.
«Наташинские пруды», Люберцы
Парк культуры и отдыха, Щёлково
Парк расположился на разных берегах реки Клязьмы. Один из старейших и наиболее посещаемых пляжей находится в Щёлковском городском парке. Здесь можно арендовать лежаки и зонты и расслабиться на пляже.
Топ-3 парков для развлечения в Подмосковье
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Парк Раздолье, Одинцово
Кроме того, в парке регулярно проходят различные мероприятия и мастер-классы.
Аттра-Град, Люберцы
Также в парке имеется мини-зоопарк с живыми домашними птицами и кроликами, которых посетители могут угостить лакомствами
Парк приключений, Хотьково
Для самых маленьких посетителей предусмотрены батуты и игровая комната, а опытные инструкторы всегда готовы помочь. На территории парка также есть кафе, отдельные беседки для проведения мероприятий, бесплатные туалеты и просторная парковка.
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Дайана Хусинова