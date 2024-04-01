Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении

Фото: сайт Кремля
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что знает о готовящемся на нее покушении. Об этом она рассказала журналистке Надане Фридрихсон, которая опубликовала запись в своем телеграм-канале.
При этом Симоньян уточнила, что не напугана и не собирается «уходить из публичного поля».
Год назад, 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство на встречу пронесла молодая девушка, позже ее задержали.
В результате взрыва в ленинградском кафе пострадали 42 человека.
Ранее сообщалось, что ФСБ России обнародовала оперативную видеосъемку, на которой группа людей обсуждает покушения на Владимира Соловьева, Ольгу Скобееву, Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна. В ходе следственных действий все участники обсуждения были задержаны.
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«Я это не допускаю, я это знаю... Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — заверила свою слушательницу главред «Россия сегодня».
В результате взрыва в ленинградском кафе пострадали 42 человека.
Ранее сообщалось, что ФСБ России обнародовала оперативную видеосъемку, на которой группа людей обсуждает покушения на Владимира Соловьева, Ольгу Скобееву, Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна. В ходе следственных действий все участники обсуждения были задержаны.
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Мария Федоровцева