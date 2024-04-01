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Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении

01 апреля 2024, 22:19
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что знает о готовящемся на нее покушении. Об этом она рассказала журналистке Надане Фридрихсон, которая опубликовала запись в своем телеграм-канале.
При этом Симоньян уточнила, что не напугана и не собирается «уходить из публичного поля».

«Я это не допускаю, я это знаю... Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — заверила свою слушательницу главред «Россия сегодня».

Год назад, 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство на встречу пронесла молодая девушка, позже ее задержали.

В результате взрыва в ленинградском кафе пострадали 42 человека.

Ранее сообщалось, что ФСБ России обнародовала оперативную видеосъемку, на которой группа людей обсуждает покушения на Владимира Соловьева, Ольгу Скобееву, Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна. В ходе следственных действий все участники обсуждения были задержаны.

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#маргарита симоньян
#россия
#интервью
#журналист
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Россиян предупредили о случаях, когда могут отказать в пенсии
Юрист Русяев: Отказать в страховой пенсии могут при нехватке стажа
01 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Юрист Илья Русяев заявил, что гражданину России могут отказать в выплате страховой пенсии в случае, если у россиянина не хватает положенного стажа работы.
В частности, отказ может прийти гражданину в случае его рабочего стажа менее 15 лет.

«Также нехватка пенсионных баллов, количество которых напрямую зависит от размера официальной заработной платы и сумм уплаченных работодателем взносов. При низких «белых» доходах или нестабильной занятости накопить требуемое количество баллов к пенсионному возрасту бывает затруднительно», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.

Кроме этого, для получения страховой пенсии необходимо соблюсти условия, среди которых предоставление действительных документов в Социальный фонд, достижение заявителем пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.

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#пенсии
#выплаты
#фонд
#рф
#россияне
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Педагог Леонтович заявил о необходимости сокращения числа контрольных в школах
01 апреля 2024, 23:32

Фото: iStock/Chinnapong

Кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович высказал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.
«Это отрывает учащихся от прохождения материала по предметам в рамках сетки расписания. Вместо того, чтобы проходить новый материал, детям дают задания по выполнению контрольных. Учителю приходится задавать не пройдённый на уроке материал в качестве домашнего задания, и это не даёт выстроить учебный процесс в логике того материала, который надо освоить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонтович.

Кроме этого, эксперт считает необходимым облегчить и домашние задания школьникам, дать детям возможность потратить время вместо выполнения заданного на дом на познавательные интересные мероприятия, такие, как экскурсии, выставки, театры и т. д.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков образовательного центра Наталья Евсеева заявила, что при получении ребёнком неудовлетворительной оценки в школе родителям необходимо, прежде всего, оказать поддержку.

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#педагог
#мероприятия
#школа
#дети
#образование
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«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина
01 апреля 2024, 22:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Иноагент, актриса Яна Троянова* высказала мнение призналась, что мечтает убить российского президента Владимира Путина.
​Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев сообщил, что на иноагента Яну Троянову* могут завести уголовное дело после того, как она заявила, что «мечтает убить» президента России Владимира Путина.

«Таких грубых заявлений она себе ещё не позволяла», — прокомментировал в беседе с RT Зайцев.

Кроме того, известно, что Зайцев уже инициировал обращения в СК и прокуратуру по этому вопросу.

Ранее актриса Яна Троянова* направляла в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. До этого её признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».

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*Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.
#суд
#сми
#обращения
#актриса
#ск
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Голубевод Мосолов: Для голубей страшнее голод, чем холод
01 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/RobertAx

Голубевод Николай Мосолов рассказал о птицах и уходе за ними.
Отмечается, что у него своя голубятня, которую он построил для птиц самостоятельно.

«Да голуби и не боятся холода. Для них куда страшнее голод. Я своих хорошо кормлю. Потому и птенцы у них рождаются даже зимой!» — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Мосолов.

Он добавил, что голуби ку него разных пород, и за всеми он тщательно ухаживает. Более того, птицы голубевода занимают почётные места на различных конкурсах.

В то же время россиян предупредили о рисках, связанных с кормёжкой городских голубей.

«Есть одно опасное заболевание — орнитоз или попугайная болезнь. Это острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Оно проявляется поражением центральной нервной системы и, бывает, легких. Это интоксикация, повышение температуры тела, увеличение размеров селезёнки, печени и т.д.» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

По его словам, заразится можно от птиц воздушно-пылевым путём, из-за чего контактировать с ними и кормить их из рук может быть опасно.

Ранее орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявлял, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.

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#голуби
#болезнь
#птицы
#корм
#орнитолог
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Директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев
01 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил генеральным директором Запорожской АЭС Владислава Исаева. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Новый директор, сменивший на посту Юрия Черничука, будет руководить ЗАЭС в течение ближайших двух лет. Сейчас станция находится под контролем специалистов из России.

Самая крупная атомная станция в Европе, ЗАЭС включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Обстановка на Запорожской АЭС остается спокойной вопреки всем попыткам ВСУ ее дестабилизировать.

Ранее физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива был создан специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.

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#запорожская аэс
#украина
#россия
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Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды
01 апреля 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Московская область вновь вошла в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.
Отмечается, что Подмосковье оказалось на третьей строчке рейтинга после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России. Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды», – заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Он отметил, что 73 из 74 городов Подмосковья имеют статус населённых пунктов с благоприятной городской средой.

Губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, поддержка которого помогает развиваться Подмосковью.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#рейтинг
#губернатор
#благоустройство
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«Настоящий дьявольский квест»: Эксперт Гришина о нововведениях в маркировке одежды
Глава «Содействия малому бизнесу» Гришина высказалась о маркировке одежды
01 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/southtownboy

С 1 апреля в России началась обязательная маркировка новых категорий товаров легкой промышленности: одежды из искусственного меха и фетра, спортивных и лыжных костюмов, отдельных предметов спецодежды, трикотажных мужских рубашек, мужских костюмов, пиджаков, брюк, блузок, шалей, шарфов, кашне, платьев, юбок, а также мужских и женских курток, пальто, плащей и других товаров.
Каким образом предприятия реагируют на такие нововведения, какие могут быть перспективы, в том числе для малого бизнеса, и какие есть подводные камни в этой ситуации в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Что такое маркировка продукции?

Сама идея маркировки товаров — безусловно, хорошая. Когда покупатель видит код на товаре, он может быть уверен, что продукция соответствует стандартам качества и проверена производителем. Вот только для предпринимателей подобная система создает множество проблем, вплоть до того, что некоторые из них понимают, что не могут с ними справиться, и закрывают свои производства.

«Казалось бы, маркировка стоит всего 60 копеек за единицу товара. Но если бы вы знали, сколько приходится проходить этапов, чтобы замаркировать ту или иную вещь на производстве... Это настоящий «дьявольский квест». А если еще учесть расходы на оборудование, которые висят на предпринимателях «как гири», или расходы на содержание штата специальных сотрудников, которые занимаются маркировкой...», — рассказала Гришина.
До 1 апреля в легкой промышленности России маркировалось примерно 8-10% продукции, сейчас количество выросло до 80%. К сожалению, все замечания предпринимателей так и не были учтены государством. И это касается не только легкой промышленности, но и молочной сферы, и прочих.

«Беда в том, что на производство приходится брать целый штат людей, которые занимаются именно маркировкой продукции, а также решением проблем, связанных с ней», — сообщила председатель РОО «Содействие малому бизнесу».
Удобно ли это конечному потребителю?

«Конечно же нет! Например, определенные модели одежды, которые меняются от сезона к сезону, из-за маркировки тормозятся на этапе реализации и не могут конкурировать с иностранными брендами, которые не проходят процесс маркировки, а значит являются более мобильными», — уверена собеседник «Радио 1».
Вместе с тем, расходы на оборудование для маркировки и содержание штата специальных сотрудников на предприятиях делают товары дороже по цене, от чего страдает конечный потребитель.

«Должна быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей», — констатировала Гришина.
Какова роль государства в этом процессе?

«Указывать и получать деньги», — кратко сформулировала ответ защитница прав представителей малого бизнеса в России.
Государство не слышит бизнес, поступая по принципу «нам сверху видно все, ты так и знай». Но крайне важно, по мнению Гришиной, государственным институтам получать обратную связь от предпринимаетелей на вводимые нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу торговли. «Любая инициатива от государства должна быть услышана в ответном слове предпринимателя».

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» подчеркивает, что сама по себе маркировка товаров — это хорошая экономическая история. Для потребителя это очень хорошо. Но та система, которая внедряется в России, это «какой-то клоун, который по земле ходит не ногами, а на руках, потому что очень смешной и очень нелепый».

А что было раньше?

В «эпоху коронавируса», в 2021 году многие предприниматели обращались к властям с просьбами приостановить внедрение маркировки. В своих требованиях представители бизнеса заявляли, что «маркировка не нужна никому из тех, кого обязали в ней участвовать — ни производителям, ни торговцам, ни покупателям. Для них она представляет исключительно непонятную и раздражающую нагрузку». Тогда представители производств увидели в маркировке введение косвенного налогообложения, которое в конечном счете разорит малый бизнес и приведет к закрытию предприятий. На тот момент власти не услышали призывы предпринимателей.

«Этот вопрос периодически поднимается, он уже как вопль, причем, реальную картину дают производственники именно с мест. Те чиновники, которые пишут законы, вы спуститесь с Галактики, в которой вы летаете, на грешную землю и посмотрите, как реализуется на практике система маркировки. Повторюсь, сама идея хорошая, но то, как она реализуется — совершенно бездумно, это неправильно», — рассказала Гришина.
Итогом такой ситуации может стать то, что бизнес будет вынужден уходить в «теневой сектор» и скрывать от государства аспекты производства, разочарованный тем, что «государство его не слышит».

Какие выводы?

Механизм маркировки в том виде, в каком он сейчас существует, — это, по мнению собеседницы «Радио 1», издевательство над бизнесом. На предприятиях сокращается штат производственников, которые занимаются непосредственно изготовлением товара, и увеличивается штат сотрудников, которые занимаются именно процессом маркировки товаров. Брак у значков маркировки, которые прикрепляются к продукции, должны ликвидировать именно сотрудники предприятий, а не «Честного знака», как это казалось бы логичным. Вся работа по изътию партии неправильно промаркированного товара из магазинов и дальнейшие действия по исправлению ситуации — в зоне исключительной ответственности самих представителей бизнеса. Перемаркировка осуществляется также силами предприятия.

«Штрафы за неправильную маркировку сумасшедшие! Там есть разновидности, они могут быть от 10 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщила Гришина.
А все ли надо маркировать?

Есть мнение, что нет необходимости вводить маркировку на такой широкий перечень товаров, как пытаются сделать в России. Существуют категории товаров, которым действительно необходима маркировка для того, чтобы избавить рынок от подделок и контрафакта — это табачные изделия, алкоголь и лекарства. Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина считает, что «если это не затрагивает жизнь и здоровье граждан, то абсолютно лишнее оформлять маркировку на такой товар».

«Я считаю маркировку лишним административным барьером, который является поводом, чтобы закошмарить предприятия и держать их в ежовых руковицах. Из сферы лёгкой промышленности я бы допустила введение маркировки только на детские товары», — поделилась мнением Гришина.
Эксперт согласилась, что в сфере продаж алкоголя, табачной продукции и медицинских лекарств маркировка должна быть обязательной.

Всеми недоработками и косяками процесса маркировки занимается предприятие. А тогда какова тогда роль у сотрудников компании «Честный знак»?

«Компания следит, чтобы все правила, которые они написали, выполнялись. Выполняйте то, что мы вам написали», — охарактеризовала деятельность надзорного органа Гришина.
Какие перспективы?

«Система эта в конечном итоге или умрет за ненадобностью так как предприятия массово начнут уходить в теневой сектор, или лопнет со скандалом. Программа до сих пор эксперементальная и имеет кучу огрехов. Систему надо пересматривать, делать коллегиальный орган, который будет моментально реагировать на запросы бизнеса и вести с ним диалог. У чиновников должна быть зона ответственности за их решения, как и у бизнеса», — подытожила собеседник «Радио 1».

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#маркировка
#одежда
#россия
#бизнес
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Призывная комиссия начала принимать решения об отсрочке IT-специалистов от армии
01 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/nantonov

Призывная комиссия до 15 июля решит вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения срочной службы для IT-специалистов. Об этом Минцифры сообщило в своём Telegram-канале.
Напомним, что весенний призыв на срочную службу стартовал 1 апреля. IT-специалистам положена отсрочка. Для её получения они заранее подавали заявления через портал «Госуслуг». До 15 июля призывная комиссия будет рассматривать их, после чего примет решение об отсрочке.

В ведомстве отметили, что случаются технические неполадки в военкоматах, при которых призывники, которым положена отсрочка, не отображаются в списке льготников. Это может быть связано с тем, что компания ошиблась при предоставлении данных, специалист поменял военкомат уже после подачи списков или же сменил работу, а новый работодатель ещё не успел подать списки.

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#призыв
#отсрочка
#армия
#it
#россия
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В Подмосковье подвели итоги Фестиваля финансовой культуры и грамотности
01 апреля 2024, 20:28

Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО

В Подмосковье завершился просветительский марафон по финансовой культуре и грамотности. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
В программе фестиваля были лекции, викторины, мастер-классы и игры. Эксперты рассказали о правильном управлении личными финансами, планировании семейного бюджета, налогообложении, инвестировании, защите от мошенников и многом другом.
Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО

Мероприятия в рамках марафона проводились в школах, колледжах, детских центрах и клубах «Активное долголетие». А центральной площадкой стал стенд Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». Совместно с крупнейшими российскими банками-партнёрами здесь были организованы квесты по кибербезопасности, лекции по финансовой грамотности, презентации банковских продуктов и обучающие курсы для начинающих инвесторов.

Ход мероприятий транслировался в прямом эфире для тех, кто не смог посетить их очно. Трансляции велись по темам кредитов, займов, защиты от финансовых мошенников и навыков будущего.

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#фестиваль
#подмосковье
#финансы
#эксперты
#лекция
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