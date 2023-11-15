Организаторы убийства Татарского следили за Треповой* с помощью мобильника

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Организаторы взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, на всех этапах следили за действиями исполнительницы теракта Дарьи Трёповой*. Они делали это с помощью программы родительского контроля.
За несколько часов до трагедии Трёпова* активировала взрывное устройство, удалив предохранитель и тем самым подготовив его к детонации после специального электронного сигнала. Сама она при взрыве практически не пострадала, отделавшись незначительной контузией барабанной перепонки.
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* Признана экстремисткой на территории РФ
Александр Бойцов