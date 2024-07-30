Маринин день 30 июля: что нужно делать, чтобы не потерять деньги

История









Когда император начал преследовать христиан, многие из них скрывались в пещерах и пустынях. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав об этом, её отец отрекся от неё.





Через три года правитель увидел Марину, когда она пасла овец. Очарованный её красотой, он сделал ей предложение. Марина, не скрывая, что она христианка, отказалась. Правитель, отдав её на попечение одной знатной даме, был уверен, что уговорит её отречься от веры. Но Марина осталась непреклонной.





Когда её подвергли жестоким пыткам, народ, видя её страдания, плакал от жалости. Народ славил Бога, а Марину казнили вместе с 15 тысячами человек, которые уверовали в Спасителя.





Мощи великомученицы хранились в Константинополе до его взятия крестоносцами в 1204 году. В поздней западной католической традиции, начиная с «Золотой легенды», имя Марины Антиохийской было изменено на Маргариту Антиохийскую.





Лазарь Галисийский жил в X веке в Турции. Он стал христианином в зрелом возрасте и принял постриг в монастыре. Затем он стал священником и поселился на пустынной горе недалеко от города Ефеса. Там он получил видение: огненный столп, восходящий на небо, окружённый ангелами, которые пели молитву животворящему Кресту Господню.





Он построил храм в честь Воскресения Христова и принял подвиг столпничества. Вокруг него начали селиться другие монахи, вокруг них образовалась монашеская община и монастырь.

Традиции





30 июля часто шли грозовые дожди и сверкали молнии. Народ связывал эти явления с легендой о Марине – дочери морского царя, которая, согласно преданию, оставила родную стихию ради земной жизни. Люди верили, что за это её отец разгневался и до сих пор пытается поймать и пронзить огненными стрелами. Особенно сильно он гневался в день рождения дочери, посылая на землю зарницы.

Фото: istockphoto / Trifonov_Evgeniy





В день Марины Лазоревой крестьяне боялись природных явлений и старались не смотреть на молнии. Страх был связан с тем, что сухая молния могла воспламенить урожай на полях. Поэтому жители деревень молились святым, прося защитить посевы от огня. К Марине обращались с просьбой уберечь домочадцев от болезней и плохого самочувствия.





Кроме того, люди верили, что раскаты грома и сильные ливни в день поминовения великомученицы Марины напоминают о её трагедии. Поэтому верующие старались не выходить на улицу и молились, чтобы не стать жертвой стихии и не впустить в дом злые силы.

Что нельзя делать в Маринин день

Фото: istockphoto / Yana Tikhonova

Что можно делать 30 июля

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Приметы





Яркие зарницы предсказывали пожар. Тёплый день предвещал холодную и бесснежную зиму, а гроза — дождливую осень и снежную зиму. Сухие молнии также были опасны.

Фото: istockphoto / AlekZotoff





День Марины и Лазаря был благоприятным для хозяйственных дел. Вынос старых вещей из дома обещал очищение и обновление. Но их не следовало выбрасывать, а лучше отдать нуждающимся, чтобы привлечь добро.





Особое внимание уделяли семье. Помощь нуждающимся, забота о ближних — всё это наполняло день особенным смыслом.





Если чайки сидят на воде — погода будет солнечной и тёплой. Много стрекоз в небе — будет дождь.