Маринин день 30 июля: что нужно делать, чтобы не потерять деньги

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30 июля православные христиане чтят память святых Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского. В православной традиции святая известна под именем святой Марины.
История
О жизни святой Марины до наших дней сохранилось мало достоверных сведений. Она жила в III веке в городе Антиохии Писидийской, который находится на территории современной Турции. Марина была дочерью языческого жреца. Её воспитала кормилица, которая рассказала ей о христианской вере. Девочка тщательно скрывала свою приверженность к христианству.
Когда император начал преследовать христиан, многие из них скрывались в пещерах и пустынях. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав об этом, её отец отрекся от неё.
Через три года правитель увидел Марину, когда она пасла овец. Очарованный её красотой, он сделал ей предложение. Марина, не скрывая, что она христианка, отказалась. Правитель, отдав её на попечение одной знатной даме, был уверен, что уговорит её отречься от веры. Но Марина осталась непреклонной.
Когда её подвергли жестоким пыткам, народ, видя её страдания, плакал от жалости. Народ славил Бога, а Марину казнили вместе с 15 тысячами человек, которые уверовали в Спасителя.
Мощи великомученицы хранились в Константинополе до его взятия крестоносцами в 1204 году. В поздней западной католической традиции, начиная с «Золотой легенды», имя Марины Антиохийской было изменено на Маргариту Антиохийскую.
Лазарь Галисийский жил в X веке в Турции. Он стал христианином в зрелом возрасте и принял постриг в монастыре. Затем он стал священником и поселился на пустынной горе недалеко от города Ефеса. Там он получил видение: огненный столп, восходящий на небо, окружённый ангелами, которые пели молитву животворящему Кресту Господню.
Он построил храм в честь Воскресения Христова и принял подвиг столпничества. Вокруг него начали селиться другие монахи, вокруг них образовалась монашеская община и монастырь.
Традиции
В народе святая Марина была связана с морем, а Лазарь – с молниями. Отсюда и название праздника – Марина Лазоревая или Огневая.
30 июля часто шли грозовые дожди и сверкали молнии. Народ связывал эти явления с легендой о Марине – дочери морского царя, которая, согласно преданию, оставила родную стихию ради земной жизни. Люди верили, что за это её отец разгневался и до сих пор пытается поймать и пронзить огненными стрелами. Особенно сильно он гневался в день рождения дочери, посылая на землю зарницы.
Фото: istockphoto / Trifonov_Evgeniy
В день Марины Лазоревой крестьяне боялись природных явлений и старались не смотреть на молнии. Страх был связан с тем, что сухая молния могла воспламенить урожай на полях. Поэтому жители деревень молились святым, прося защитить посевы от огня. К Марине обращались с просьбой уберечь домочадцев от болезней и плохого самочувствия.
Кроме того, люди верили, что раскаты грома и сильные ливни в день поминовения великомученицы Марины напоминают о её трагедии. Поэтому верующие старались не выходить на улицу и молились, чтобы не стать жертвой стихии и не впустить в дом злые силы.
Что нельзя делать в Маринин день
В Маринин день не принято свататься и женится, так как это может привести к несчастью в браке.
Также не рекомендуется совершать покупки, давать в долг, смотреть на молнии, отправляться в лес за грибами и ягодами.
Предки верили, что в этот день нельзя свататься и договариваться о свадьбе, а также стричь волосы, чтобы не привлечь несчастье.
Уборка и стирка также откладывались на другой день, чтобы избежать неприятностей.
Фото: istockphoto / Yana Tikhonova
В то же время, в этот день нельзя было выходить из дома, так как грозы могли лишить зрения.
Также стоит избегать крупных трат, чтобы не остаться без денег до конца года.
Лесные прогулки и пикники также запрещались из-за опасности нападения злых духов.
Даже простые гадания могли обернуться бедой для тех, кто пытался вступить в контакт с потусторонним миром.
Что можно делать 30 июля
В этот день можно обратиться к святой Марине с молитвой о здоровье и попросить её об исцелении от различных недугов.
Также 30 июля рекомендуется завершить подготовку сена. На стол можно подать блюда из морепродуктов: рыбу, креветки, мидии или морскую капусту.
Считается, что в этот день можно наблюдать за погодой, чтобы узнать, какой будет первая половина осени.
В старину в Маринин день было принято готовить рыбные блюда и накрывать стол для гостей. Считалось, что если устроить гулянье и пригласить людей в дом, то счастье и удача будут сопутствовать хозяевам весь год.
Также в конце июля на Руси было принято отдыхать и веселиться, чтобы в доме потом долго царили счастье и удача.
Фото: istockphoto / evgenyatamanenko
Женщины в этот день откладывали домашние дела и уделяли время себе, чтобы потом не работать весь год не покладая рук.
Согласно народной мудрости, в этот день лучше остаться дома, так как природа может быть капризна.
Внезапная непогода может застать путника врасплох, поэтому не стоит ходить в лес за грибами, ягодами или на охоту.
В этот день лучше держать волосы заплетёнными или укрытыми, чтобы избежать нежелательного влияния.
Приметы
Какая погода будет 30 июля, такой и будет первая половина осени. Если этот день будет дождливым и снежным, то и осень, и зима будут такими же.
Если день будет жарким и без осадков, зима будет холодной, а снега будет мало. Если днём жарко, а ночью становится холодно — следующий день будет ясным и солнечным. Крестьяне начинали готовиться к зиме.
Яркие зарницы предсказывали пожар. Тёплый день предвещал холодную и бесснежную зиму, а гроза — дождливую осень и снежную зиму. Сухие молнии также были опасны.
Фото: istockphoto / AlekZotoff
День Марины и Лазаря был благоприятным для хозяйственных дел. Вынос старых вещей из дома обещал очищение и обновление. Но их не следовало выбрасывать, а лучше отдать нуждающимся, чтобы привлечь добро.
Особое внимание уделяли семье. Помощь нуждающимся, забота о ближних — всё это наполняло день особенным смыслом.
Если чайки сидят на воде — погода будет солнечной и тёплой. Много стрекоз в небе — будет дождь.
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