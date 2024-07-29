Стало известно, кому чаще всего приходится работать сверхурочно

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Опрос SuperJob показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, а также водителям.
При этом в ходе опроса более половины (58%) респондентов пожаловались на переработки.
До этого объём работы врачей отмечал и мэр Москвы Сергей Собянин. Так, по его словам, столичные медики ежегодно проводят более 100 тыс. высокотехнологичных операций.
Ранее опрос MANGO OFFICE показал, что 79% кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании отметили, что негатив в отношении организации у них вызывает долгий ответ рекрутёра.
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«Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодёжь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше», — приводит RT результаты исследования.
До этого объём работы врачей отмечал и мэр Москвы Сергей Собянин. Так, по его словам, столичные медики ежегодно проводят более 100 тыс. высокотехнологичных операций.
«Специалисты проводят свыше 100 тыс. высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием – КТ, МРТ, ангиографам и другим», – приводит АГН «Москва» слова Собянина.
Ранее опрос MANGO OFFICE показал, что 79% кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании отметили, что негатив в отношении организации у них вызывает долгий ответ рекрутёра.
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Мелисса Тимофеева