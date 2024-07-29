Россиянам рассказали о выдающих мошенников фразах

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Фразы, создающие ощущение паники и срочности, являются признаками мошенничества. Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комитета комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, мошенники заставляют россиян принимать решения быстро, не давая им времени на долгие раздумья.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил о способности мошенников создавать или взламывать сайты, не отличимые от оригинальных.
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«Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию", или "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам"», – рассказал Немкин о фразах, предполагающих мошенничество.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил о способности мошенников создавать или взламывать сайты, не отличимые от оригинальных.
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Александр Климов