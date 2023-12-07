Свыше 200 подмосковных старшеклассников встретились с журналисткой Наданой Фридрихсон

Фото: МИСК МО
Более 200 молодых жителей Подмосковья пришли на очередной паблик-ток в рамках проекта «Мы будущее. Силы смыслов». На этот раз спикером стала политический обозреватель, телеведущая и военкор Надана Фридрихсон. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие
«Самое ценное в этих встречах – уникальность спикера. У каждого свои история, опыт, особый взгляд. Это люди из разных сфер: спортсменка Марьяна Наумова, музыканты Пётр Лундстрем и Аким Апачев, пранк-журналисты Вован и Лексус, военкор Надана Фридрихсон. Но всех их объединяют чёткая гражданская позиция, неравнодушие и служение Родине своим профессионализмом. Здорово, что подмосковная молодёжь может задать им волнующие вопросы», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Надана Фридрихсон родилась в Москве. Историк по образованию, она построила успешную карьеру журналиста. В университете интересовалась политологией. В 2013 году её начали приглашать на радио и телевидение в качестве эксперта. Затем появились авторские статьи в разных изданиях, началась работа на радио и в телестудиях. Сейчас большой популярностью пользуется политико-ироничное шоу «Война и мир», которое Надана ведёт на радио с блогером и актёром дубляжа Дмитрием Пучковым. С первых дней спецоперации она снимает репортажи на передовой.
«Наша страна сделала большой выбор, как мы все будем жить. А жить мы будем теперь иначе – перестраивается экономика, партнёрские отношения, общество. Мы видим, как те, кто уехал, сейчас стали возвращаться. Это эпоха перемен, это окно возможностей. Появляются новые варианты поменять профессию, свою жизнь, развиваться и двигаться вперёд. Но выбор каждый делает сам», – поделилась Надана Фридрихсон.Поговорили о проблемах коммуникации между разными поколениями. Участники рассказали, что иногда сталкиваются с непониманием старших. В рамках паблик-тока пришли к выводу, что самое верное решение – разговаривать и прислушиваться друг к другу.
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Лора Луганская