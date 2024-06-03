Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о значительном обновлении в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 июня.
«На прошлой неделе Telegram выпустил очередное крупное обновление, которое включало анимированные сообщения, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты, быстрые действия с номерами телефонов и другие нововведения. (...) На этой неделе мы планируем выпустить еще более масштабное обновление, так что следите за новостями!» — сообщил Дуров.О появлении в мессенджере анимированных сообщений и других новых функций стало известно 31 мая.
В апреле Дуров анонсировал возможность покупки и продажи стикеров и эмодзи за криптовалюту в Telegram. По его словам, создатели стикеров будут получать 95 процентов дохода от их продаж.
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Артем Кузьмин