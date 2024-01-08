Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

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Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические вещества, пишет Forbes.
Издание The Wall Street Journal сообщало, что в совете директоров, принадлежащих Илону Маску компаний, высказали опасения в связи с употреблением предпринимателем наркотиков, так как это может негативно сказаться на судьбе активов, которыми владеет бизнесмен. При этом авторы статьи сослались на собственные, неназванные источники.
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