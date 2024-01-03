Илон Маск сообщил о самой большой проблеме человечества

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Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил мнение о том, что демографический коллапс представляет собой одну из самых острых проблем, с которыми сталкивается человечество.
Ранее Маск предупреждал, что год 2024 может оказаться еще более неординарным, чем предыдущие. Он заявил об этом в ответ на вопрос пользователя о том, что ожидать после «четырех лет безумия».
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