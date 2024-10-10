В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи

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Оформить запрос на экстренную социальную помощь через портал госуслуг Московской области стало удобнее: теперь к услуге подключён «умный» сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей, благодаря ему при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. С начала года за этой льготой обратились более 33 тысяч жителей Подмосковья, нуждающихся в помощи», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Экстренную социальную помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это может быть связано с потерей работы, инвалидностью, преклонным возрастом и пр.
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Лев Каштанов