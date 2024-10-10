В Подмосковье началась стажировка муниципальной команды из ЛНР

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
Второй поток стажировки руководителей муниципалитетов из ЛНР стартовал в Московской области, он продлится три дня, сообщает пресс-служба подмосковного министерства территориальной политик.
В первый день стажировки участникам рассказали об успешных муниципальных практиках в разных округах Подмосковья.
Отдельное внимание было уделено сфере благоустройства. С сообщением на эту тему выступили первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и глава Зарайска Виктор Петрущенко.
Обучение представителей муниципальных властей ЛНР проводится в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Первая такая стажировка в Подмосковье проходила в июле этого года.
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«Глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов поделился опытом управления муниципальными предприятиями, глава Королёва Игорь Трифонов рассказал о муниципальных финансах и налогах, глава округа Домодедово Евгения Хрусталёва — об управлении муниципальной землёй и имуществом. А представитель Одинцовского округа рассказал, как организованы закупки для нужд муниципалитета», — говорится в сообщении.
Отдельное внимание было уделено сфере благоустройства. С сообщением на эту тему выступили первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и глава Зарайска Виктор Петрущенко.
Обучение представителей муниципальных властей ЛНР проводится в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Первая такая стажировка в Подмосковье проходила в июле этого года.
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Лев Каштанов