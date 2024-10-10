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В Подмосковье началась стажировка муниципальной команды из ЛНР

10 октября 2024, 10:14
Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

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Второй поток стажировки руководителей муниципалитетов из ЛНР стартовал в Московской области, он продлится три дня, сообщает пресс-служба подмосковного министерства территориальной политик.
В первый день стажировки участникам рассказали об успешных муниципальных практиках в разных округах Подмосковья.

«Глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов поделился опытом управления муниципальными предприятиями, глава Королёва Игорь Трифонов рассказал о муниципальных финансах и налогах, глава округа Домодедово Евгения Хрусталёва — об управлении муниципальной землёй и имуществом. А представитель Одинцовского округа рассказал, как организованы закупки для нужд муниципалитета», — говорится в сообщении.


Отдельное внимание было уделено сфере благоустройства. С сообщением на эту тему выступили первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Обучение представителей муниципальных властей ЛНР проводится в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Первая такая стажировка в Подмосковье проходила в июле этого года.

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#лнр
#минтерполитики мо
#муниципалитеты
#московская область
#подмосковье
Москва первой применила новые штрафы для водителей за неоплаченный проезд
10 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

С начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 000 штрафов. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию.
Уточняется, что на проспекте действует система «Свободный поток». Водитель должен сам оплатить проезд, либо деньги автоматически снимутся с его счета. Тариф составляет от 416 до 1200 рублей.

Штраф за неоплаченный проезд — от 3 до 15 тысяч рублей. Согласно информации издания, 56 тысяч штрафов были отменены в связи с погашением долга за проезд.

Напомним, ранее на всех платных дорогах действовал единый штраф Ространснадзора от 1500 до 5000 рублей. Однако с 1 сентября текущего года стал действовать закон, который позволяет субъектам самостоятельно устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам.

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#проезд
#закон
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#тариф
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В России заявили о критической нехватке кладбищ
Депутат Разворотнева заявила о критической нехватке кладбищ в России
10 октября 2024, 10:31

Фото: iStock/Faferek

В России критически не хватает кладбищ и крематориев — по числу последних на душу населения страна признана аутсайдером в мире. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
По словам парламентария, положительно изменить ситуацию может закон, который позволит бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнерства. Разворотнева подчеркнула, что в Москве, Петербурге и Екатеринбурге — до 70% погребений происходят в крематориях.

Представители бизнеса готовы влиться в новую сферу, добавила депутат. По словам Разворотневой, прецеденты по стране в целом имеются.

Ранее священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#кладбище
#законопроект
#депутат
#похороны
#смерть
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Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах
10 октября 2024, 10:21

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области предлагает комплексные решения для обновления подвалов, являющихся общей собственностью жильцов, включая ремонт потолков и стен, восстановление освещения, устранение затоплений и модернизацию входов в подвал, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Одним из ключевых моментов ремонта является снижение влажности в подвале и перекрытиях, что обеспечивается установкой водоотводных систем и вентиляционных каналов.

Кроме того, специалисты занимаются устранением недостатков конструкции, таких как трещины, промерзание и деформации.

Рекомендуемые работы включают демонтаж разрушенных и повреждённых элементов, укладку нового бетонного покрытия, покраску потолков и стен с предварительной подготовкой поверхностей, ремонт ступеней и наружных стен подвальных помещений, утепление перекрытий и замену кровельного покрытия у входа в подвал.

«Капитальный ремонт подвалов — это важный шаг в улучшении качества жизни в многоквартирных домах. Это не только техническое обновление, но и возможность создать дополнительные функциональные зоны, которые жители могут использовать с пользой», — сообщил министр ЖКХ Московской области отметил значимость данных проектов для жителей региона Антон Велиховский.
Чтобы ​начать капитальный ремонт вашего дома, нужно ​организовать собрание ​собственников и отправить заверенный протокол в администрацию.

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#капитальный ремонт
#жители
#антон велиховский
#дома
#благоустройство
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Москомархитектура: реконструкция складских помещений идет в Очаково-Матвеевском
10 октября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Реконструкция производственно-складских помещений происходит в Очаково-Матвеевском на западе столицы, сообщили в Москомархитектуре.
«Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 84,12 тыс. кв. м», — прокомментировала руководитель ведомства Юлиана Княжевская.
Также уточняется, что внесены изменения в правила городского землепользования и застройки. Речь идет о территориальной зоне с участками на Рябиновой вл. 45, участок №51а/10 и вл. 45, стр. 19.

Реконструкция способствует развитию столичного промышленно-складского комплекса, которое повысит эффективность территории, улучшив логистику и хранение товаров.

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В Московской области установили 15 тысяч камер системы «Безопасный регион»

Загруженность дорог Подмосковья утром 10 октября составила пять баллов

В Московской области строится жилой комплекс «Резиденции Сколково»
#россия
#москва
#новости
#производство
#реконструкция
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В Московской области установили 15 тысяч камер системы «Безопасный регион»
10 октября 2024, 10:00

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В сентябре на территории Московской области было установлено 15 тысяч камер системы «Безопасный регион», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Благодаря удалённому видеонаблюдению нейросеть способна фиксировать следующие ситуации:

  • мусорные свалки;
  • ямы на дорогах;
  • граффити;
  • неправильная парковка;
  • проблемы с освещением.
Дважды в день искусственный интеллект анализирует фотографии с камер. При обнаружении нарушений система формирует задачи для их устранения.

Организации, которые ответственны за решение проблем, получают на это время согласно регламенту. По истечении срока искусственный интеллект повторно проверяет место, где было обнаружено нарушение, и оценивает результаты работы по его устранению.

До конца текущего года планируется установить ещё 30 тысяч видеокамер. Жители могут обратиться в администрацию своего городского округа по вопросу установки камер системы «Безопасный регион».

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#безопасный регион
#парковка
#нарушение
#жители
#искусственный интеллект
#камера фиксации
#видеонаблюдение
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Загруженность дорог Подмосковья утром 10 октября составила пять баллов
10 октября 2024, 09:51

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Степень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 10 октября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются по направлению к столице на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются при движении в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Новорязанское, Боровское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на 1.7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В Московской области строится жилой комплекс «Резиденции Сколково»
10 октября 2024, 09:37

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Одинцовском районе идёт строительство жилого комплекса «Резиденции Сколково». Компания-застройщик «Инвестиционная группа АБСОЛЮТ» начала монолитные работы для двух жилых корпусов на 424 квартиры. Корпуса 6.1 и 6.2 имеют общую площадь более 47 400 квадратных метров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на строительной площадке завершаются земляные работы по рытью котлована и установке шпунтового ограждения. Бригада строителей приступила к бетонированию фундаментной плиты, возведению вертикальных и горизонтальных конструкций подземной части здания.

На строительной площадке размещены два башенных крана, задействовано более 60 специалистов и свыше семи единиц техники.

В новых жилых зданиях переменной высоты от трёх до девяти этажей с огороженной и охраняемой территорией реализована концепция «двора без машин», включающая разнообразные детские и спортивные площадки.

На минус первом этаже домов для жильцов предусмотрен подземный паркинг на 190 машино-мест и 16 мест для мотоциклов, а также зона для хранения велосипедов.

На подземном уровне и жилых этажах предусмотрены функциональные помещения для хранения сезонных вещей.

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» создана вся необходимая социальная инфраструктура — уже построены два современных детских сада на 115 и 170 малышей и строится школа на 750 учеников.

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#минжилполитики мо
#московская область
#одинцово
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Стало известно, что в Москве перекроют несколько улиц
В Москве из-за марафона 13 октября перекроют несколько улиц
10 октября 2024, 09:36

Фото: iStock/yulenochekk

В центре столицы временно ограничат движение транспорта из-за проведения Московского марафона. Соответствующая информация появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Набережные и улицы в центре столицы 13 октября временно закроют для транспорта в связи с проведением 42-километрового Московского марафона. Ограничения будут действовать с 10:45 до 16:30», — указано в сообщении.

Ограничения затронут следующие улицы: Хамовнический Вал, Лужники, Смоленская, Коровий Вал, Большая Ордынка, Моховая, Охотный Ряд, Крымский Вал, Балчуг, Яузская, Тверская, а также Лубочный и Большой Путинковский переулки.

Кроме того, проезд будет закрыт на набережных: Лужнецкой, Саввинской, Новодевичьей, Ростовской, Смоленской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской, Гончарной, Краснохолмской.

Также будет приостановлено движение на Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Петровском, Страстном и Тверском бульварах, а также на некоторых проездах: Садовническом, Устьинском, Театральном и Китайгородском.

Закрыты будут Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский и Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель и площади: Лубянская, Смоленская, Новая и Старая.

Отмечается, что с 00:01 13 октября и до окончания марафона на указанных участках парковка будет запрещена. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

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#парковка
#маршруты
#ограничения
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Строительная готовность школы на 1650 мест в ЖК «Люберцы» достигала 25%
10 октября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Люберцы» в одноименном округе, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В работах задействованы 100 человек и пять единиц спецтехники. Сейчас строители занимаются монолитными работами, а также вертикальной гидроизоляцией цокольного этажа. Кроме того, стартовал монтаж инженерных систем: водопровода, отопления, канализации и вентиляции», — говорится в сообщении.
Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит более 22,2 тыс. квадратных метров. Здесь будут универсальные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, а также большой актовый зал, четыре спортзала и библиотечный центр с хранилищем на 20 тысяч книг. На пришкольной территории оборудуют зоны для спорта и отдыха.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#люберцы
#минжилполитики мо
#строительство
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