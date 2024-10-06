Мастер-классы в рамках фестиваля «Золотая осень» пройдут в Москве

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Мастер-классы пройдут в Москве в рамках фестиваля «Золотая осень». Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», гости запустят воздушного змея, соберут макет дельтаплана, изготовят различные осенние украшения.
«Провести осень с пользой — именно таким девизом вдохновлялись организаторы уникальных мастер-классов, которые проходят в рамках фестиваля «Золотая осень». Порядка 1,5 тыс. часов увлекательных занятий ждут гостей на порядка 30 площадках «Московских сезонов» практически по всему городу», — сказано в публикации.
Принять участие в мероприятиях можно на Вешняковской. Например, 6 октября в 16:00 детям покажут устройство дельтаплана и как его собрать. В период с 7 по 11 октября, начиная с 15:00 участники выберут материал, соберут каркас и вручную настроят воздушного змея.
А в выходные, 12 и 13 октября пройдет мастер-класс, где создадут осеннее светодиодное украшение. Мероприятия организуют МГТУ имени Баумана и НОЦ «Фотоника».
На Мичуринском проспекте с 13:00 6 октября научат шить из плюша домашние тапочки, а в 17:00 желающие сошьют корзинку для яблок.
В грядущий понедельник, 7 октября, с 18:00 расскажут, как создать комфортную маску для сна.
В бульварной зоне Крюково будет художественная роспись. Во вторник, 8 октября, с 15:00 до 15:45 можно расписать деревянную доску, а с 16:00 до 16:45 — термокружку. Вечером в среду, 9 октября, распишут поднос при помощи акрила.
По адресу Перерва д.52 в четверг, 10 октября, познакомят с техникой по созданию деревянных грибочков. Начало в 15:00.
С 18:00 можно создать гирлянду из тех же деревянных грибочков. На проезде Серебрякова д.14, стр.1 состоятся мастер-классы цикла «Прикладное искусство». В пятницу, 11 октября, в 15:00 пройдет декорирование вышивкой книжной обложки. А с 18:00 покажут, как создать уникальные стикерпаки.
В субботу, 12 октября, в кинопарке «Москино» в Юрово с 12:00 можно заняться декупажем и изготовлением декорированных деревянных подков. В воскресенье, 13 октября, присутствующие займутся созданием свечей и эко-кормушек, а также панно из крупы и бальзама для губ.
Кроме того, 11 октября с 13:00 идут мастер-классы по кулинарии. На Ореховом бульваре и на ул. Хачатуряна приготовят бараньи ребрышки с зеленым горошком и черной смородиной. А 12 октября на улицах Грекова, Матвеевской и Митинской запекут тыкву на гриле. В воскресенье, 13 октября на улицах Профсоюзной, Адмирала Руднева, а также на Коптевском бульваре в 15:00 приготовят стейк в горчичном соусе с лесными грибами.
Три площадки предусматривают детское спортивное ориентирование «Веселый фермер».
Подробности можно узнать по ссылке: russpass.ru/moscowseasons/zolotaya-osen-2024.
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Никита Кротов