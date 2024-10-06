В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров

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Производство литийионных батарей для малого электротранспорта откроет предприятие «НПК Симба» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Уточняется, что инвестиции в реализацию проекта составят более ста миллионов рублей. По словам Гарбузова, будет создано почти двадцать новых рабочих мест.
Министр отметил, что в 2024 году ожидается запуск первого этапа производственного процесса, который предполагает выпуск до 60 тысяч единиц продукции в год. Реализация проекта запланирована в несколько этапов, заключительный произойдет в IV квартале 2028 года, добавил Гарбузов.
Отмечается, что к этому моменту производственная мощность составит 125 тыс. батарей в год.
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Министр отметил, что в 2024 году ожидается запуск первого этапа производственного процесса, который предполагает выпуск до 60 тысяч единиц продукции в год. Реализация проекта запланирована в несколько этапов, заключительный произойдет в IV квартале 2028 года, добавил Гарбузов.
Отмечается, что к этому моменту производственная мощность составит 125 тыс. батарей в год.
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Екатерина Коршунова