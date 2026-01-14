Мать умершего в роддоме Новокузнецка ребенка рассказала, как проходили ее роды

14 января 2026, 21:35

Рожавшая в Новокузнецке женщина: ребёнок после родов не дышал

Фото: iStock/CatEyePerspective

Мать умершего ребенка в новогодние праздники в роддоме №1 Новокузнецка Ксения Ч. рассказала о том, как проходили ее роды, начавшиеся в срок.





По словам женщины, беременность протекала хорошо, все плановые осмотры и УЗИ были в норме. В роддом она прибыла на 41-й неделе ночью 26 декабря со слабыми схватками.





«Я родила только на следующий день, 27-го. Когда сына положили мне на живот, я услышала от кого-то из персонала: «Ребёнок не дышит. И пуповина не пульсирует». Началась экстренная реанимация. Его забрали сразу с меня. И начали при мне откачивать», — поделилась мать своими воспоминаниями в беседе с RT.

«Врачи говорили о внутреннем кровотечении. Объяснили, что это сепсис — заражение крови из-за внутриутробной инфекции. Говорили, что, возможно, я перенесла какую-то инфекцию, не заметив. Но я точно ничем не болела», — уточнила она.

«Переведя из реанимации, на следующий день выписали из роддома, потому что якобы им нужно было обрабатывать роддом. Перевести в какой-то другой роддом почему-то отказались», — вспоминает Хлестунова.