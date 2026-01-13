«Утром – здоров, вечером – мёртв»: смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. Кто виноват и куда пропали выделенные миллионы?
Девять маленьких жизней оборвались в первые дни 2026 года. Девять детей не успели увидеть снег, свет из окна и лица родителей. Трагедия, произошедшая в роддоме № 1 Новокузнецка, потрясла не только Кузбасс, но и всю страну. И всё больше фактов указывает: это была не случайность и не «стечение обстоятельств», а итог многолетнего системного разложения, прикрытого формальными отчётами и игнорированием десятков сигналов тревоги. Подробнее о трагедии – в материале «Радио 1».
Хронология трагедии: смерти «волнами»
Смерти новорождённых начали фиксировать в первые дни января. По данным СМИ и Следственного комитета, первый младенец умер 4 января, 8 января скончались сразу трое детей, ещё двое — 11 января, а общее число погибших достигло девяти.
Родителям до последнего не сообщали правду.
«Утром сказали — ребёнок здоров, вечером — мёртв», — рассказал отец одного из погибших.
Персонал отказывался объяснять причины смерти. Когда мужчина прибыл за телом ребёнка, сотрудники удивились, «зачем он вообще приехал в новогодние праздники».
Лишь 9 января роддом закрыли на карантин — официально из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ. К этому моменту трагедия уже произошла.
Что известно официально?
По данным Минздрава Кузбасса, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме приняли 234 родов, 32 ребёнка находились в реанимации, 17 младенцев были в крайне тяжёлом состоянии, у большинства диагностировали внутриутробную инфекцию, один ребёнок имел первичный иммунодефицит.
Последние сведения гласят, что девять детей не выжили. Ещё четверо остаются в реанимации, столько же перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Инфекция — версия, которая только усиливает вопросы
Официальная версия — тяжёлая внутриутробная инфекция. Однако именно она вызывает ключевые вопросы у экспертов: почему уязвимых, недоношенных детей не изолировали? Почему карантин ввели только после серии смертей? Почему персонал продолжал работать с признаками болезни?
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прямо указал на системные нарушения санитарного контроля, включая несвоевременную мойку и контроль состояния персонала.
Больные врачи и отсутствие защиты
Матери погибших утверждают, что в праздники болел практически весь персонал. Сотрудники кашляли и чихали, ходили без масок и перчаток.
По данным Telegram-канала SHOT, одна из санитарок, заболевшая ОРВИ, отработала все новогодние праздники, при этом санитарки нередко выполняли функции медсестёр и контактировали с новорождёнными. Руководству о болезни не сообщили — коллеги решили «умолчать».
Следователи проверяют всех сотрудников и рожениц, контактировавших с детьми.
Роддом с «историей»: предупреждения, тараканы и уголовные дела
Трагедия не возникла на пустом месте. В 2021 году учреждение уже привлекали к ответственности за нарушение санитарных норм. С 2024 года в роддоме зафиксировано около 150–170 нарушений. В сентябре 2025 года возбуждено уголовное дело после гибели младенца при родах — тогда, по словам родственников, ребёнку оторвали руку.
Пациентки годами жаловались на:
- антисанитарию и тараканов;
- хамство и унижения;
- врачебные ошибки;
- использование запрещённого приёма — давления на живот;
- работу санитарок вместо медсестёр;
- отсутствие элементарного контроля за состоянием детей.
Одна из рожениц рассказывала, что родила стоя, а падающего на пол младенца поймала уборщица.
Свидетельства матерей
Жительница Новокузнецка Алина, рожавшая в этом роддоме, вспоминает, что анализы её ребёнку взяли случайно — только из-за её температуры. Оказалось, что у новорождённого критически низкий гемоглобин. По её словам, за состоянием ребёнка «никто не следил».
Также девушка указала, что в отделении были тараканы, персонал хамил, отказывался выдавать смесь недоношенному ребёнку без «бумажки», а женщин оскорбляли фразами вроде:
«Раньше надо было думать».
При этом она подчёркивает, что реанимация и отдельные врачи действительно спасали детей — проблема была в системе и отношении.
Халатность руководства и выделенные миллионы
В 2025 году роддому выделили более 50 млн рублей на новое оборудование: шесть аппаратов ИВЛ и восемь реанимационных комплексов для новорождённых.
Однако врачи продолжали работать на старой технике, а новое оборудование фактически простаивало.
Реакция властей и федеральный контроль
После общественного резонанса губернатор Кемеровской области Илья Середюк отстранил главного врача Виталия Хераскова. В роддом оперативно прибыли комиссии Роспотребнадзора, Росздравнадзора и прокуратуры для проведения проверки. По поручению премьер-министра Михаила Мурашко туда направили специалистов НМИЦ им. Кулакова и СПбГПМУ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко взяла расследование под личный контроль.
Роддом закрыт, проводится санобработка, следователи изъяли медицинскую документацию и допрашивают персонал.
Мнение специалистов
Медицинские юристы и врачи сходятся в одном: девять смертей — это не случайность.
«Когда погибает такое количество детей, это всегда цепочка грубых нарушений. Безопасность пациента — основной принцип медицины. Здесь он был утрачен», — отмечают эксперты.
Семьи погибших детей ищут друг друга, чтобы подать коллективные жалобы. Они собираются обратиться за помощью к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.