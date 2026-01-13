13 января 2026, 17:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Девять маленьких жизней оборвались в первые дни 2026 года. Девять детей не успели увидеть снег, свет из окна и лица родителей. Трагедия, произошедшая в роддоме № 1 Новокузнецка, потрясла не только Кузбасс, но и всю страну. И всё больше фактов указывает: это была не случайность и не «стечение обстоятельств», а итог многолетнего системного разложения, прикрытого формальными отчётами и игнорированием десятков сигналов тревоги. Подробнее о трагедии – в материале «Радио 1».





Содержание Хронология трагедии: смерти «волнами» Что известно официально? Инфекция — версия, которая только усиливает вопросы Больные врачи и отсутствие защиты Роддом с «историей»: предупреждения, тараканы и уголовные дела Свидетельства матерей Халатность руководства и выделенные миллионы Реакция властей и федеральный контроль Мнение специалистов

Хронология трагедии: смерти «волнами»

«Утром сказали — ребёнок здоров, вечером — мёртв», — рассказал отец одного из погибших.

Что известно официально?

Фото: iStock/Guillem de Balanzo

Инфекция — версия, которая только усиливает вопросы

Больные врачи и отсутствие защиты

Роддом с «историей»: предупреждения, тараканы и уголовные дела

Фото: iStock/Kwangmoozaa

антисанитарию и тараканов;

хамство и унижения;

врачебные ошибки;

использование запрещённого приёма — давления на живот;

работу санитарок вместо медсестёр;

отсутствие элементарного контроля за состоянием детей.

Свидетельства матерей

Халатность руководства и выделенные миллионы

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Реакция властей и федеральный контроль

Мнение специалистов

«Когда погибает такое количество детей, это всегда цепочка грубых нарушений. Безопасность пациента — основной принцип медицины. Здесь он был утрачен», — отмечают эксперты.