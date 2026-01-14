«Пьяные врачи кесарили прямо на полу»: смерть младенцев в роддоме Новокузнецка – не первая трагедия. Житель города раскрыл правду
Начало 2026 года стало роковым для роддома № 1 Новокузнецка. В первые январские дни там погибли девять новорождённых, которые так и не успели увидеть мир и счастливые лица родителей. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс и стало одной из самых громких медицинских трагедий последних лет. Жители города продолжают активно делиться своими страшными историями, связанными с этим учреждением. Об одной из них читайте в материале «Радио 1».
Что происходило в роддоме №1 Новокузнецка
По данным СМИ и Следственного комитета, гибель младенцев происходила не одномоментно, а сериями. Первый ребёнок умер 4 января. 8 января скончались сразу трое новорождённых. Ещё двое умерли 11 января. В общей сложности число погибших достигло девяти.
Родители утверждают, что до последнего момента им не сообщали о реальном состоянии детей. В некоторых случаях утром их уверяли, что с ребёнком всё в порядке, а вечером сообщали о смерти.
Медицинский персонал отказывался давать разъяснения. Один из отцов рассказывал, что, когда он приехал за телом младенца, сотрудники роддома искренне удивились его появлению, задавая вопрос, зачем он вообще приехал в период новогодних праздников.
Несмотря на происходящее, роддом закрыли лишь 9 января. Формально — из-за превышения эпидемиологического порога по ОРВИ. К этому моменту, по словам родителей, трагедия уже была фактом.
Официальные данные и уголовное дело
Согласно информации Минздрава Кузбасса, в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме приняли 234 родов. За это время 32 ребёнка оказались в реанимации, 17 младенцев находились в крайне тяжёлом состоянии. У большинства диагностировали внутриутробную инфекцию, у одного ребёнка выявили первичный иммунодефицит.
Последние официальные сведения подтверждают гибель девяти детей. Четверо младенцев продолжают находиться в реанимации, ещё четверых перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Трагедия, о которой не услышали в 2014 году
На фоне январских событий жители Новокузнецка начали делиться историями, которые произошли задолго до нынешнего скандала. Одну из них рассказал Олег Кудеяров — отец троих детей, один из которых ему неродной. В 2014 году, по его словам, в том же роддоме после родов умерла его супруга.
Женщине было 33 года. Она была беременна третьим ребёнком. Вторые роды прошли менее чем за два года до этого и завершились кесаревым сечением, поэтому и в этот раз планировалась аналогичная операция. Супругу положили в роддом на сохранение, однако вместо планового кесарева ей предложили ждать начала схваток.
Во время пребывания в стационаре женщина начала жаловаться на ухудшение дыхания и одышку. По словам Олега, все обращения к врачам остались без должного внимания. В роддоме не было штатного терапевта, а специалист, работавший на полставки, уделил пациентке не более пяти минут. После этого ей посоветовали препараты для повышения уровня железа, и на этом осмотр завершился.
«Кесарили прямо на мраморном полу»
В ночь с 1 на 2 июня состояние женщины резко ухудшилось. Она начала задыхаться. По словам мужа, версии произошедшего разнятся: либо она сама пыталась добраться до врачей, либо её везли на каталке. В какой-то момент женщина упала, разбила лицо, началось сильное кровотечение.
Операцию кесарева сечения, как утверждает Олег, начали прямо на мраморном полу, чтобы спасти ребёнка. В ходе вмешательства у женщины удалили всё, что возможно. Она потеряла более четырёх литров крови и получила тяжёлую гипоксию. После этого её перевели из роддома в городскую больницу.
В сознание женщина так и не пришла — спустя некоторое время она умерла. Ребёнка выписали через месяц, сейчас с ним всё в порядке.
Обвинения в адрес врачей
Олег Кудеяров утверждает, что в день трагедии медицинский персонал находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, сотрудники роддома отмечали День защиты детей. Женщины, которые находились в отделении, обращали внимание на запах алкоголя и неадекватное состояние врачей.
Самому Олегу, по его словам, сообщили о случившемся только через 12 часов. Когда он приехал в роддом, врач, с которым ему пришлось общаться, выглядел так, будто находился в состоянии тяжёлого похмелья. Мужчина убеждён, что ему не позвонили сразу именно из-за опасений, что он по голосу поймёт состояние медперсонала.
Безнаказанность и страх свидетелей
После смерти жены Олег остался один с двумя детьми. Возбудить уголовное дело ему не удалось — следствие не нашло оснований для обвинений. По словам мужчины, многие потенциальные свидетели отказались давать показания против врачей. Он объясняет это тем, что в небольшом городе все знают друг друга, и люди боятся последствий.