Математик Владимир Воеводин умер в возрасте 63 лет

30 апреля 2026, 00:22

Владимир Воеводин (РИА Новости / Алексей Никольский)

Член‑корреспондент РАН, доктор физико‑математических наук Владимир Воеводин скончался на 64-году жизни. Причины смерти ученого не разглашаются.





Как пишет РИА Новости со ссылкой на Телеграм-канал Национального центра физики и математики (НЦФМ), коллеги вспоминают Воеводина как выдающегося специалиста и организатора науки, истинного профессионала, патриота и человека высоких нравственных ориентиров.



Последние годы жизни профессор посвятил себя подготовке молодого поколения талантливых ученых. Свои лекции он проводил в филиале МГУ в Сарове.



«С ними [студентами] он создавал атмосферу творческого диалога, каждого магистра, аспиранта знал лично, был полностью погружен в их научные работы, проблемы или достижения. Всегда был готов поделиться широчайшими знаниями, опытом и жизненной мудростью», — говорится в сообщении НЦФМ.