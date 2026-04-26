Умер ведущий передачи «Радионяня» Лев Шумелов
На 97‑м году жизни скончался легендарный ведущий знаменитой детской передачи «Радионяня» Лев Шимелов. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По информации издания, артист скончался вечером 24 апреля в Москве. Причиной смерти стал инсульт. Как утверждается, врачи делали все возможное, чтобы спасти знаменитость, но их усилия не увенчались успехом.
Шимелов выступал в Московском мьюзик‑холле, работал конферансье в Москонцерте, а с 1979 года стал ведущим полюбившейся многим «Радионяни». Кроме того, артист проявил себя как режиссер. Он поставил музыкальную сказку «Происшествие в стране Мульти‑Пульти», а также озвучивал одного из персонажей Бременских музыкантов и популярный мультфильм «Пластилиновая ворона».
В 1990 году Льву Шимелову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Прощание с ним пройдет на Ваганьковском кладбище.
