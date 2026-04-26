Велогонщик Браль из Бельгии умер после ДТП

Велогонщик Браль из Бельгии умер в 21 год после ДТП
В Бельгии в возрасте 21 года трагически погиб велогонщик Милан Браль.
Как сообщает газета Nieuwsblad, спортсмен попал в ДТП во время тренировки в субботу. Его сбил автомобиль. Браля госпитализировали в отделение интенсивной терапии университетской больницы Гента с тяжёлыми травмами, но спасти его не удалось.
«Для нас Милан был гораздо больше, чем просто гонщиком. Он был замечательным парнем, настоящим товарищем по команде, человеком, который всегда был рядом с другими и занимал важное место в нашей команде. Его любили все, и нам будет его очень не хватать. Милан навсегда останется частью нашей команды», — говорится в заявлении коллег усопшего.
В команде Dovy Keukens — FCC, за которую выступал гонщик, выразили глубокие соболезнования.