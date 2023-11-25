МЧС России доставило новую партию гумпомощи для жителей сектора Газа

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Спецборт МЧС России доставил новую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом российское ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Сбором этой партии грузов занималось правительство Татарстана. В состав гуманитарного груза входят продовольствие, детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, а именно, бельё, пледы и спальные мешки.
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Анастасия Чинкова