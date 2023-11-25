Стало известно, сколько россиян всё ещё находятся в секторе Газа

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Порядка 500 россиян ждут эвакуации из сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС России из Кипра.
Он рассказал, что его путь от дома до пропускного пункта на границе с Египтом занял порядка трёх суток. Врач двигался по так называемому «безопасному коридору», однако на дороге лежало большое количество трупов мирных жителей.
Также Салха добавил, что около больницы «Назер», в которой он работает, постоянно падали снаряды, территория активно обстреливалась. Однако ни одного военного вблизи медучреждения врач ни разу не наблюдал.
Ияд Салха прибыл в российскую столицу спецрейсом МЧС РФ, который был совершён в ночь на субботу, 24 ноября. Всего на самолёте прибыло 105 россиян, среди которых 55 – дети. Всего за время эвакуации на родину вернулось свыше 760 россиян, из которых детей насчитывается более 360.
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Также Салха добавил, что около больницы «Назер», в которой он работает, постоянно падали снаряды, территория активно обстреливалась. Однако ни одного военного вблизи медучреждения врач ни разу не наблюдал.
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Анастасия Чинкова