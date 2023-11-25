МЧС доставило домой ещё 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей

Фото: пресс-служба МЧС России
Спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей, сообщила пресс-служба министерства.
Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.
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