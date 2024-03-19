МЧС: Спасатели обнаружили тело второго пропавшего на Камчатке туриста

Спасатели МЧС России обнаружили тело Глеба Пылёва — второго туриста из числа пропавших на Камчатке во время схода лавины на Красноармейском перевале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места и приступила к поискам. Всего в операции были задействованы около 40 человек, добавили в ведомстве.
Накануне днём группа из 11 туристов попала под снежную лавину в Елизовском районе, недалеко от перевала Красноармейского, в 4,5 км северо-восточнее горы Кехкуй, на высоте 1437 метров. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.
Позднее участники группы самостоятельно обнаружили тело первой погибшей — 44-летней Татьяны Некрасовой. Сейчас остальные туристы разбили лагерь ниже места ЧП.
Ранее заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский сообщал ТАСС, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.
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Накануне днём группа из 11 туристов попала под снежную лавину в Елизовском районе, недалеко от перевала Красноармейского, в 4,5 км северо-восточнее горы Кехкуй, на высоте 1437 метров. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.
Ранее заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский сообщал ТАСС, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.
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Артем Путинцев