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МЧС: Спасатели обнаружили тело второго пропавшего на Камчатке туриста

19 марта 2024, 02:25

Спасатели МЧС России обнаружили тело Глеба Пылёва — второго туриста из числа пропавших на Камчатке во время схода лавины на Красноармейском перевале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места и приступила к поискам. Всего в операции были задействованы около 40 человек, добавили в ведомстве.

Накануне днём группа из 11 туристов попала под снежную лавину в Елизовском районе, недалеко от перевала Красноармейского, в 4,5 км северо-восточнее горы Кехкуй, на высоте 1437 метров. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.


Позднее участники группы самостоятельно обнаружили тело первой погибшей — 44-летней Татьяны Некрасовой. Сейчас остальные туристы разбили лагерь ниже места ЧП.

Ранее заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский сообщал ТАСС, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.

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#лавина
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Резиденция главы Республики Сербской Додика окрасилась в цвета триколора РФ
19 марта 2024, 01:49

Фото: iStock/BalkansCat

Российский триколор украсил резиденцию главы Республики Сербской Милорада Додика в честь победы Владимира Путина на президентских выборах, сообщила партия СНСД в соцсети Х.




«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе»,— написал ранее в социальных сетях глава Республики Сербской Милорад Додик.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.

Свои поздравления передал по телефону и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пожелал российскому коллеге новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. В ходе телефонного разговора был выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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#поздравление
#выборы
#президент
#владимир путин
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В России разработали поправки расширения данных о жителях РФ в единой базе
РБК: Единую базу о гражданах России планируют расширить
19 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ipopba

Перечень сведений в единой базе данных обо всех лицах, проживающих в Российской Федерации, будет расширен. Предлагается добавить социально значимую информацию, сведения о разрешениях на пребывание за рубежом и данные о дактилоскопах посетителей, сообщает РБК, опираясь на источники.
Предполагается, что единый реестр сведений о населении будет дополнен несколькими сведениями, изложенными в проекте поправок. Во-первых, он затронет социальное измерение, а его оператором станет Единая центральная цифровая платформа в социальной сфере.

Перечисленные сведения будут включать информацию об опеке (лишение, ограничение и восстановление, изъятие детей из семьи, непосредственная угроза их жизни и здоровью), сведения об опеке и попечительстве, а также об ограничении или признании недееспособными и восстановлении дееспособности граждан РФ.

Кроме того, в едином реестре будут содержаться сведения о водительских удостоверениях.

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#информация
#россия
#водительские права
#дети
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Карты «Мир» больше не будут приниматься в банках Армении
РБК: Карта «Мир» с 30 марта не будут приниматься банками Армении
19 марта 2024, 01:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Карты российской платежной системы «Мир» не будут приниматься в банкоматах большинства армянских банков с 30 марта, пишет РБК со ссылкой на представителей ВТБ Армения и российского платежного рынка.
«Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ)», – сообщает издание.

В «ВТБ Армения» основные операции с картой «Мир» будут по-прежнему осуществляться. Среди них – снятие наличных в банкоматах банка ВТБ Армения, оплата услуг в онлайн-банках и покупок в интернете.

Ранее, в феврале, Министерство финансов США объявило о новых крупных антироссийских санкциях, затронувших 500 физических и юридических лиц. В их число вошла Национальная система платежных «Мир».

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#карта
#карта «мир»
#банк
#армения
#карты
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КНДР направила России тысячи контейнеров с боеприпасами
AP: КНДР поставила России 7000 контейнеров с боеприпасами
18 марта 2024, 23:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 2023 года Северная Корея отправила в Россию около 7 000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием для поддержки специальной военной операции (СВО), заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает издание Associated Press.
В начале января газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Россия начала обстрел Украины баллистическими ракетами, поставленными Корейской Народно-Демократической Республикой.

Ранее, 8 марта, стало известно, что американские чиновники хотят опубликовать данные, доказывающие предполагаемое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.

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#россия
#сша
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#помощь
#сво
#украина
#всу
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РИА Новости Министр обороны Южной Кореи засомневался в событиях в Буче
18 марта 2024, 23:24

Фото: iStock/HStocks

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим ранее распространял данные, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих
«Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — заявил министр на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.

Одновременно с этим, глава южнокорейского минобороны критически отозвался о действиях России в конфликте с Украиной, которые, по его словам, правительство Республики Корея «осуждает» и считает, что они «не должны происходить».

Ранее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче. Он также призвал независимых журналистов провести расследование по факту этого происшествия.

Напомним, российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула район. Уже через пару дней представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. По версии министерства обороны России, военные из РФ не имеют к этому никакого отношения, а опубликованные материалы являются провокацией.

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#южная корея
#россия
#украина
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IT-эксперт Клименко допустил отключение айфонов от россиян
18 марта 2024, 23:19

Фото: istockphoto.com/scyther5

Экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отключит айфоны для россиян технически несложно.
«Технически это несложно, существует много разных вариантов. Они могут просто отключить обновления на территории РФ», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

В этой связи он рекомендовал отказаться от таких смартфонов раньше, чем это может произойти и перейти на аналогичную технику на базе Android, отключить россиян от которой несколько сложнее.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснял, что длительная загрузка приложений на вашем смартфоне, искажение цветов и появление на экране телефона полос говорит, что телефон скоро умрёт.

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#телефон
#эксперт
#смартфон
#рф
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Глава ОСИГ Волков: Необходимо развитие высокоскоростных магистралей на Юге РФ
18 марта 2024, 23:03

Фото: istockphoto.com/scanrail

Президент общественного Союза индустрии гостеприимства Сергей Волков заявил, что в настоящее время необходимо развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) на южном направлении нашей страны.
«Развивать надо и южное направление, и Восток. Сегодня время в пути поезда на Юг составляет от 18 до 30 часов, что очень долго. Авиация на помощь прийти не может, так как она там сейчас в не работает. «Сапсан» создает хорошее подспорье для развития этого региона. Сегодня Каспийский кластер и «Новая Анапа» требуют ВСМ на южном направлении», — приводит Общественная Служба Новостей слова Волкова.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

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#поезда
#транспорт
#дорога
#технологии
#россия
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В митинг-концерте «10 лет в одной гавани» в Москве поучаствовали более 80 тысяч россиян
Более 80 тысяч россиян поучаствовали в митинг-концерте «10 лет в родной гавани»
18 марта 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Более 80 тысяч россиян приняли участие в митинге «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, сообщил в Telegram представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Подчеркивается, что правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с десятилетием воссоединения с Крымом.

Крым стал российской территорией в результате референдума в 2014 году. 96,77 процента крымчан проголосовали за присоединение к России. Тем не менее Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть частью Украины.

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#мвд
#концерт
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#президент
#безопасность
#украина
#крым
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Названа цена самой дешёвой жилой недвижимости в Петербурге
Эксперт по недвижимость Шинкевич: Минимальная цена — с 77 тыс рублей за кв м
18 марта 2024, 22:52

Фото: istockphoto.com/aoldman

Генеральный директор агентства недвижимости Алла Шинкевич рассказала, что самая дешёвая живая недвижимость на вторичном рынке в Санкт-Петербурге стоит от 77 тыс. рублей за кв. м.
«Эта цена за метр сегодня предлагается в студии площадью 40 квадратных метров, которая располагается в Петродворцовом районе», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Шинкевич.

Напротив, самая дорогая жилая квартира располагается в Центральном районе, а квадратный метр её площади стоит 6,6 миллиона рублей при общей площади 330 кв. м.

Ранее сообщалось о том, что вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами. Так, сейчас квадратный метр вторичного жилья в Северной столице достигает цены в 215,3 тыс. рублей.

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#квартира
#недвижимость
#цена
#санкт-петербург
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