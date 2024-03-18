Два человека пропали после схода лавины на Камчатке

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На Камчатке группа туристов попала под лавину. Об этом информирует МЧС РФ в Телеграм-канале. По предварительной информации, два человека пропали над завалами.
Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки около перевала Красноармейского. Под лавиной оказалась туристическая группа из 11 человек. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.
Сначала товарищи попытались найти пропавших самостоятельно, но потом обратились к спасателям.
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Сначала товарищи попытались найти пропавших самостоятельно, но потом обратились к спасателям.
«Спасатели движутся на автомобилях повышенной проходимости - это «Камазы», вахтовки, снегоходы. С собой у них все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что в Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак