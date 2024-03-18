Спасатели обнаружили бездыханным попавшего под лавину на Камчатке россиянина

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Оказавшийся под лавиной в Елизовском районе Камчатки 19-летний россиянин не смог выжить.
Его бездыханный труп обнаружили спасатели, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского.
Пока нет данных о втором пропавшем туристе. Василевский также уточнил, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.
Ранее сообщалось, что под лавиной в горах Камчатки оказались местные студенты, обучающиеся на инструкторов. В группе находилось 11 человек, а под завалами оказались 19-летний Глеб П. и 45-летняя Татьяна Н.
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Пока нет данных о втором пропавшем туристе. Василевский также уточнил, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.
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Артем Кузьмин