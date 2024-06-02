Медиамагнат Мердок женился на матери бывшей супруги Романа Абрамовича

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Американский медиамагнат Руперт Мердок в возрасте 93-х лет женился на 67-летней матери бывшей жены российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой. Об этом пишет таблоид Sun.
Газета также представила фотографии со свадьбы. На них видно, что Жукова была одета в элегантное белое платье, а в руках она держала небольшой букет ландышей. Мердок же женился в тёмном костюме с белой рубашкой и жёлтым узорчатым галстуком.
Отмечается, что Жукова, ранее работавшая молекулярным биологом, сейчас на пенсии. Пара встречалась несколько месяцев, после чего приняла решение обручиться.
Празднование свадьбы прошло на винограднике Мердока в Калифорнии. Гостями были исключительно родственники супругов.
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Отмечается, что Жукова, ранее работавшая молекулярным биологом, сейчас на пенсии. Пара встречалась несколько месяцев, после чего приняла решение обручиться.
Празднование свадьбы прошло на винограднике Мердока в Калифорнии. Гостями были исключительно родственники супругов.
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Анастасия Чинкова