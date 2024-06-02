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Медиамагнат Мердок женился на матери бывшей супруги Романа Абрамовича

Sun: 93-летний медиамагнат Мердок женился на матери экс-супруги Абрамовича
02 июня 2024, 18:54
Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

Американский медиамагнат Руперт Мердок в возрасте 93-х лет женился на 67-летней матери бывшей жены российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой. Об этом пишет таблоид Sun.
Газета также представила фотографии со свадьбы. На них видно, что Жукова была одета в элегантное белое платье, а в руках она держала небольшой букет ландышей. Мердок же женился в тёмном костюме с белой рубашкой и жёлтым узорчатым галстуком.

Отмечается, что Жукова, ранее работавшая молекулярным биологом, сейчас на пенсии. Пара встречалась несколько месяцев, после чего приняла решение обручиться.



Празднование свадьбы прошло на винограднике Мердока в Калифорнии. Гостями были исключительно родственники супругов.

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#бизнесмен
Подмосковные активисты приняли участие в Фестивале «Движения Первых»
02 июня 2024, 18:48

Фото: Сергей Хакимов

1 июня в День защиты детей «Движение Первых» дало старт Фестивалю детства и юности. Церемония открытия состоялась на главной сцене выставки-форум «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Движения Первых Подмосковья.
Более 300 активистов из Московской области приняли участие в Фестивале Движения Первых на ВДНХ. Для них были организованы выставочные зоны, прикладные мастер-классы, уличные интерактивные программы.

Мероприятие проходило в течение двух дней. На фестиваль съехались активисты со всей страны. Приняли участие в нем лидеры Движения – члены Совета Первых Подмосковья, победители региональных конкурсов и ребята, имеющие отличные достижения в проектах Первых.

На торжественном открытии все станцевали флешмоб в честь Дня защиты детей. Кроме того, в финале первого дня все гости прошли Шествие мечтателей.

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех юных граждан России, их родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с международным Днём защиты детей. Владимир Путин указал на то, что для каждого ребенка важна крепкая и дружная семья, а также родители и педагоги, которые готовы прийти на помощь, поддержать и дать совет в любой ситуации.

«Этот праздник наполнен теплотой, радостью, истинными эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности», – сообщил президент.

Он также пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей.

«Дорогие друзья, дерзайте, мечтайте, покоряйте самые высокие вершины на дороге знаний, и у вас обязательно все получится», – пожелал глава государства.

Фото: Сергей Хакимов

Впечатлениями от мероприятия также поделились активисты движения.

«Фестиваль Движения Первых – невероятная возможность познакомиться с ребятами из разных стран, Первыми из разных регионов. Тут очень весело, нет ни одной свободной минутки: много активностей, лекций и мероприятий», – поделилась Марина Жукова, активистка из г.о. Долгопрудный.
Активистка Движения Первых Московской области Алина Миролюбова назвала фестиваль грандиозным событием. Особенно она отметила павильон «Атом» от «Росатома».

«Круто, что на мероприятии объединены интересы разных поколений: здесь интересно как маленьким детишкам, так и взрослым», – рассказала Миролюбова.

Прежде сообщалось, что в подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!». В отборе в Домодедово приняли участие более 100 ребят. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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СК РФ завершил расследование дел двух наёмников из Латвии и США
02 июня 2024, 18:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении двух наёмников из Латвии и США, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что два уголовных дела были направлены для передачи в суд и заочного осуждения.

По данным следствия, гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур участвовали в конфликте в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ). За это им пообещали вознаграждение.

В ведомстве подчеркнули, что оба наёмника открыто публиковали в соцсетях посты, в которых рассказывали о своих корыстных мотивах и совершённых преступлениях.

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#следственный комитет
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#латвия
#расследование
#уголовное дело
#наемники
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Мошенники пытаются выманивать деньги у родственников Анастасии Заворотнюк
02 июня 2024, 16:54

Фото: istockphoto/shironosov

Родственники умершей 30 мая Анастасии Заворотнюк в массовом порядке приходят сообщения от мошенников. Они пытаются вымогать у них деньги якобы от имени членов семьи артистки.
Чтобы предотвратить надувательство, на всех аккаунтах скончавшейся актрисы её близкие разместили предупреждение: семья не ведёт никаких сборов средств, все просьбы о помощи исходят от мошенников, желающих нажиться на горе родственников, сообщает телеграм-канал Mash. Также выложен скриншот с сообщением якобы от вдовца Петра Чернышова, в котором обратились с просьбой о помощи к знакомой Анастасии. «Думаю, Настя бы хотела, чтобы ты помогла нам, чем можешь», — цинично пишут аферисты якобы от имени мужчины, только что потерявшего жену.

Родные Заворотнюк сообщили, что у Петра Чернышова нет аккаунтов в социальной сети и помочь семье он никого не просил и не просит. Любые подобные просьбы пишут недобросовестные и циничные жулики, для которых нет ничего святого.

Анастасию Заворотнюк похоронили вчера, 1 июня, на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища. Отпевание прошло в Покровском соборе.

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#семья
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#актриса
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Обвиняемый в оправдании терроризма Якубов попросился на СВО
Mash: обвиняемый в оправдании терроризма Якубов попросился на СВО
02 июня 2024, 14:50

Фото: iStock/zim286

Обвиняемый в оправдании терроризма боец поп-ММА Ильяс Якубов, находящийся под стражей, попросился на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Известно, что спортсмен написал заявление начальнику СИЗО, что готов поехать в зону спецоперации. Кроме того, на суде Якубов говорил, что готов служить, поскольку имеет боевой опыт.
Однако, со слов защиты Якубова, желание обвиняемого неосуществимо, поскольку его статья не дает права служить в зоне СВО.

Ильяса Якубова задержали за опубликованную им в соцсетях видеозапись, где он участвует в бою под монолог террориста Шамиля Басаева. Басаев ликвидирован российскими спецслужбами в 2006 году, недалеко от границы с Северной Осетией, в ингушском селе Экажево.

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#россия
#спецоперация
#тюрьма
#новости
#терроризм
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Россию назвали самой атакуемой хакерами страной мира
Голованов: Россия — самая атакуемая хакерами страна мира
02 июня 2024, 14:19

Фото:istockphoto/gorodenkoff

Россия — самая атакуемая хакерами страна мира. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума-2024 (ПМЭФ) заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, вероятность среднестатистического россиянина столкнуться с мошенничеством в интернете уже достигает 70% и стремительно увеличивается.
«До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет», – сказал Голованов.

Он добавил, что злоумышленники атакуют российскую систему, которая более защищена, нежели, к примеру, африканскую, потому что их интересует информация.

К слову, с началом украинского конфликта хакеры России и Украины периодически атакуют информационные ресурсы друг друга.

ПМЭФ-2024 состоится с 5 по 8 июня.

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#россияне
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#пмэф
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Силуанов предупредил об уголовной ответственности за уход от уплаты нового НДФЛ
Силуанов: россияне не станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ
02 июня 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

За уход от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ последует уголовное наказание. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он подчеркнул, что при подготовке изменений в налоговую систему одним из главных принципов была конкурентоспособность. По словам Силуанова, россияне вряд ли будут нарушать закон после введений изменений. Однако если это всё-таки произойдёт, последует уголовная ответственность.

Напомним, что в конце мая правительство РФ одобрило законопроекты по модернизации налоговой системы. Согласно нововведениям, для граждан с доходами до 2,4 миллионов в год ставка НДФЛ останется 13%. При доходах от 2,4 миллионов до 5 миллионов рублей она вырастет до 15%. Граждане, зарабатывающие до 20 миллионов рублей будут платить уже 18% налогов и так далее. Максимальный размер налоговых выплат составит 22% при заработке свыше 50 миллионов рублей в год.

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#антон силуанов
#ндфл
#налоги
#уголовное дело
#наказание
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СК РФ завершил расследование дела в отношении украинского журналиста Гордона*
02 июня 2024, 12:19

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который публично призывал к совершению террористических актов и распространял фейки о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что уголовное дело направлено для передачи в суд.

В ведомстве подчеркнули, что, помимо указанных выше действий, он осуществлял деятельность, направленную на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку и публично призывал к развязыванию агрессивной войны против России.

В марте 2022 году СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* сразу по нескольким статьям. В середине июля того же года он был объявлен в розыск.

Причиной для возбуждения дела стало выступление журналиста в прямом эфире украинского телеканала, где он призвал совершить нападение на Россию, используя ядерное оружие. После этого он призвал уничтожить россиян и опубликовал информацию о якобы уничтожении гражданской инфраструктуры Украины российскими войсками.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#следственный комитет
#расследование
#уголовное дело
#журналист
#украина
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Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина
02 июня 2024, 11:40

Фото: iStock/Imagesines

На 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Инна Алабина. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра им. Евгения Вахтангова, в котором служила актриса.
В сообщении отмечается, что дата и время прощания будут озвучены позже.

Коллеги Алабиной отметили её неповторимую индивидуальность. По их словам, создавать уникальные образы актрисе помогало сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора.

Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. В 1966 году она окончила Театральное училище им. Бориса Щукина. После завершения учёбы она была принята в Театр Вахтангова, в котором служила всю жизнь.

Она исполняла роли в ведущих спектаклях театра: «Принцесса Турандот», «Золушка», «Приключения Гекльберри Финна» и многих других.

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#актриса
#театр
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На всей территории Украины экстренно отключили электричество
Экстренные отключения электричества введены на всей территории Украины
02 июня 2024, 11:09

Фото: iStock/StGrafix

На всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор компании Yasno, входящей в энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко в своих соцсетях.
Он подчеркнул, что в настоящее время не действуют повременные графики отключения.

При этом точное время отмены экстренных отключений он не назвал.

Ранее «ДТЭК» в своём Telegram-канале также сообщал о внеплановых отключениях электроэнергии. Однако тогда речь шла не о всей стране, а только о трёх областях и Киеве.

В ночь с 31 мая на 1 июня российские войска произвели массированные удары по объектам энергетики на территории Украины, сообщало Минобороны РФ.

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#украина
#электричество
#отключение
#энергетика
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