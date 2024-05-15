Мужчина женился на женщине старше себя и испугался последствий

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Секс-коуч Лора Коллинз дала совет мужчине, который женился на женщине старше себя, но затем испугался последствий и захотел найти сверстницу. Рекомендации эксперта приводит издание Metro.
За советом к Коллинз обратился 20-летний молодой человек, который признался, что хочет уйти от супруги. По словам мужчины, больше всего его смущает, что женщина стала стареть: у нее обвисла грудь и появились морщины на шее.
Он рассказал, что 4 года назад влюбился в свою избранницу, которая в то время выглядела лучше. У нее был хороший дом, дорогой автомобиль, которым она позволяла ему пользоваться. Помимо этого, парень хотел съехать от родителей, поскольку часто ссорился с ними.
Но, по его словам, постепенно плюсы жизни со взрослой женщиной исчезли.
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«В последнее время я стал бояться ложиться с ней в постель. Это странно, как будто я сплю со своей тетей или что-то в этом роде», — пожаловался он.
Он рассказал, что 4 года назад влюбился в свою избранницу, которая в то время выглядела лучше. У нее был хороший дом, дорогой автомобиль, которым она позволяла ему пользоваться. Помимо этого, парень хотел съехать от родителей, поскольку часто ссорился с ними.
Но, по его словам, постепенно плюсы жизни со взрослой женщиной исчезли.
«Я просто хочу познакомиться с девушкой своего возраста, но не знаю, как уйти от жены, не причинив ей боли», — посетовал автор письма.Коллинз ответила ему, что он ведет себя бессердечно по отношению к жене, использует ее и не уважает. Как считает секс-коуч, если бы женщина узнала о его словах и мыслях, то немедленно бы выгнала бы его.
«Похоже, вы вступили в этот брак только для того, чтобы о вас заботились. Если вы хотите найти ровесницу, она будет ожидать, что вы возьмете на себя ответственность и будете вести себя как взрослый, которым вы и являетесь, просто ведете себя не так», — заявила коуч.Она также указала, что необходимо сказать супруге, что их брак не удался. И крайне важно объяснить, что её вины в этом нет.
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Алина Юрчак