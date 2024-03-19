Сын Стивена Сигала женился на российской модели

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi
Сын американского актера Стивена Сигала Доминик тайно женился на российской модели в Москве, передает StarHit.
Сообщается, что закрытая церемония бракосочетания прошла 17 марта в Барвихе. На размещенных в сети фотографиях запечатлены молодожены, а также родители невесты и отец жениха.
По данным источника издания, Стивена Сигал одобрил выбор своего сына, а также подарил невестке букет.
Напомним, Айрин Данилова стала известной после того, как завоевала титул «Краса России» в 2015 году. Пара стала встречаться в марте 2023 года.
Ранее сообщалось, что известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов. По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев.
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По данным источника издания, Стивена Сигал одобрил выбор своего сына, а также подарил невестке букет.
Ранее сообщалось, что известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов. По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев.
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Екатерина Коршунова