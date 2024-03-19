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Сын Стивена Сигала женился на российской модели

Сын Стивена Сигала Доминик женился на российской модели Айрин Даниловой в Москве
19 марта 2024, 16:28
Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик тайно женился на российской модели в Москве, передает StarHit.
Сообщается, что закрытая церемония бракосочетания прошла 17 марта в Барвихе. На размещенных в сети фотографиях запечатлены молодожены, а также родители невесты и отец жениха.

По данным источника издания, Стивена Сигал одобрил выбор своего сына, а также подарил невестке букет.


Напомним, Айрин Данилова стала известной после того, как завоевала титул «Краса России» в 2015 году. Пара стала встречаться в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов. По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев.

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«Жанр не терпит дряхлости»: Как завершилась карьера главного «Казановы» Валерия Леонтьева
Валерий Леонтьев завершил карьеру: причины, почему артист ушел со сцены
19 марта 2024, 16:44

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

19 марта певцу Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. В день юбилея артист сделал официальное заявление по поводу завершения карьеры.
В материале «Радио 1» расскажем, что об этом известно, какова причина ухода и где сейчас живет певец.

Биография Валерия Леонтьева

Леонтьев родился 19 марта 1949 года в деревне Усть-Уса в Коми, позже жил с родителями в Архангельской и Ивановской областях. Первый концерт исполнитель дал в 1972 году. Позже он окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства по классу вокала и заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской. С 1973 по 1978 годах Леонтьев был солистом Сыктывкарской филармонии и выступал в нескольких ансамблях.

В 1980 году в Болгарии Валерий Леонтьев победил на фестивале эстрадной музыки «Золотой Орфей» с песней «Танцевальный час на солнце», а также взял специальный приз за лучший сценический костюм. После этого артист начал выступать с собственными программами. В то время он начал сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом.

Его выступления отличались экстравагантными образами, которые включали яркие костюмы и обувь с каблуком.

В 1996 году Леонтьеву присвоили звание народного артиста РФ. Певец также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». Последний раз Леонтьев давал большие концерты примерно 5 лет назад.

За период своего творчества Леонтьев выпустил порядка 30 авторских альбомов. Среди самых известных песен Леонтьева: «Куда уехал цирк», «Полет на дельтаплане», «Казанова», «Исчезли солнечные дни» и другие. Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).

Жена Валерия Леонтьева — 70-летняя Людмила Исакович живет в США с 1992 года. Она остается его единственной спутницей, детей у пары нет.

Валерий Леонтьев ушёл со сцены

Решение певца подтвердил его директор Борис Чигирев. Он уточнил, что прощального выступления исполнителя не будет. Он добавил, что Леонтьев уже давно не даёт концертов и не снимается ни в каких программах, но только сейчас объявил об этом официально.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году на свое 70-летие шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — объяснил сам артист свое решение.

Где сейчас находится Валерий Леонтьев

Продюсер Евгений Кобылянский заявил, что Леонтьев сейчас живет в США, где давно купил недвижимость. По его словам, после начала СВО исполнитель специально принял решение не комментировать происходящие события.

При этом свой день рождения Леонтьев, прилетел отмечать в Москву. Певец искренне выразил благодарность фанатам за поддержку и добрые слова.

Что случилось с лицом и здоровьем Леонтьева?

На тему здоровья и внешности Леонтьева гуляет много слухов. После неудачной блефаропластики еще в нулевых артист не мог полностью смыкать веки. Из-за чего на гастролях всегда просил номер с темными шторами. Сейчас эту проблему решили.

Как рассказали изданию «КП» знакомые артиста, около полутора лет назад Леонтьев делал операцию на колени.
«Серьезных болезней у него нет – есть «болячки» согласно возрасту. Есть рекомендации врачей. Разве есть абсолютно здоровые люди в 74 года?», — рассказал собеседник информагентства.




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Стало известно, почему SHAMAN пропустил концерт с Путиным

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#день рождения
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Стало известно, почему SHAMAN пропустил концерт с Путиным
Продюсер Рудченко: SHAMAN пропустил концерт с Путиным из-за плотного графика
19 марта 2024, 13:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец SHAMAN, скорее всего, пропустил митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией из-за высокой загруженности. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко.
Он рассказал, что Ярослава Дронова сейчас считают человеком, который заново открыл на эстраде направление патриотической песни. Он входит в топ-5 российских артистов. Такая популярность предполагает плотный гастрольный график, который может быть распланирован на полгода и даже год вперёд.

В беседе с NEWS.ru продюсер предположил, что отказ от участия в концерте мог быть принят RT-командой SHAMAN. Но его отказ даже полезен, «чтобы не замылить глаза», поскольку Дронов участвует практически в каждом патриотическом мероприятии.

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#владимир путин
#крым
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Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера
Блогерша Лерчек подала в суд заявление на расторжение брака
19 марта 2024, 12:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.

По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев. Судебное заседание назначено на 25 марта. Также сообщается, что блогерша завела роман со своим фитнес-тренера.

Валерия и Артём Чекалины сыграли свадьбу в 2012 году. У пары трое детей — 8-летние близнецы и 3-летний сын.

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#блогер
#развод
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Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры
Валерий Леонтьев уходит со сцены в связи с возрастом
19 марта 2024, 11:06

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его директор.
Сегодня, 19 марта, Леонтьеву исполнилось 75 лет.

Директор отметил, что певец не планирует проводить прощальный тур.

В беседе с газетой «Московский комсомолец» Леонтьев заявил, что его творчество «не терпит дряхлости». Он отметил, что в 2019 году, на своё 70-летие дал большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому сейчас намерен уйти без прощальных туров, «без соплей и слёз».

Леонтьев выразил слова благодарности фанатам, которые поздравляют его в соцсетях.

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#россия
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#концерт
#заявление
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Суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей
Суд взыскал с актера Джигурды и его жены 500 тысяч рублей по делу о наследстве
18 марта 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Суд взыскал с актера Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной 500 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал SHOT, такое решение суд принял по делу о наследстве Людмилы Браташ.
Сумма была установлена в результате длительной судебной тяжбы, в которой принимала участие сестра покойной Светлана Романова.

В оригинальном завещании, согласно утверждениям Джигурды, говорилось о том, что Браташ оставила ему три квартиры в Москве, одно жилье в Париже и вклады с процентами в одном из столичных банков.

Однако суду была представлена лишь копия завещания, а не его оригинал, что послужило поводом для вынесения решения в пользу Романовой. Теперь Джигурде и его супруге придется выплатить установленную сумму.

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Наталия Орейро тайно приехала в Москву
18 марта 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Виктор Вытольский

Звезда 1990-х годов Наталия Орейро тайно прибыла в Москву. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, в российскую столицу актриса приехала на «Сапсане» из Санкт-Петербурга. Там она снялась в новогоднем российском фильме «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным.

Издание утверждает, что Орейро следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Также уточняется, что приезд певицы пытались тщательно скрыть. Её лицо было тщательно замотано шарфом. Орейро следовала в сопровождении нескольких охранников, оперативно села в чёрный Mercedes и уехала.

5 марта стало известно, что Орейро собирается приехать в Россию, чтобы сняться в российском кино.

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#петербург
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Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге
16 марта 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Актёр отыграл спектакль «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский», после чего решил прогуляться по городу с крестником. Свой рюкзак, в котором находились 195 тысяч рублей в конверте, он отдал водителю. Он, в свою очередь, отнёс сумку в отель, где гардеробщик поместил его в камеру хранения.

После прогулки Маковецкий забрал рюкзак и отправился в ресторан. Там он обнаружил пропажу денег, когда собирался оплатить счёт. По словам актёра, последний раз он видел деньги в гримёрной.

В настоящее время следователи проводят беседы с сотрудниками ДК и отеля, в том числе допрашивают гардеробщика.

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#актёр
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Певица МакSим опровергла слухи о прекращении концертной деятельности
15 марта 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица МакSим прокомментировала распространившуюся в сети информацию о том, что она прекращает концертную деятельность и теперь будет петь только под фонограмму. Об этом она написала в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что певица якобы решила приостановить концертную деятельность. Это связано с лечением от алкогольной зависимости, из-за чего ей стало трудно петь вживую. При этом говорилось, что она продолжит давать небольшие выступления на закрытых вечеринках, однако петь на них будет только под фонограмму.

Комментируя эту информацию, МакSим назвала её полной ерундой. Она подчеркнула, что всегда выступает с живым коллективом музыкантов. И даже в моменты, когда можно было включить фонограмму, она предпочитала петь вживую.

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Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства

Лолита объяснила свой отказ от выступлений в республиках Донбасса
#певица
#шоу-бизнес
#россия
#концерт
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Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства
15 марта 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.
«Каролина Куек (настоящее имя артистки. — ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале», —говорится в сообщении.
В марте 2023 года Лорак, после долгого молчания, наконец написала пост в социальных сетях, где выразила свою позицию по поводу украинского конфликта. Тогда она пояснила, что в 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать её в своих целях, с чем певица не могла согласиться. В результате она столкнулась с негативными последствиями в своей жизни.

Она также рассказала, что украинское правительство предоставило артистке только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», — уточнила Лорак. В итоге певица отказалась от своей родины и переехала в Россию.

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