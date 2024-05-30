Медработники Московской области получили первую социальную ипотеку

Фото: пресс-служба министерства жилищной полики Московской области
Первую в этом году социальную ипотеку вручили медработникам. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной полики Московской области.
Торжественное вручение сертификатов прошло в Красногорске в доме Правительства Московской области.
Свидетельства выдали специалистам из Балашихинской, Одинцовской, Химкинской, Щёлковской, Королёвской, Красногорской, Реутовской, Пушкинской и Московской областной станции скорой медицинской помощи.
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«В этом году мы вручим 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — поделилась министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Свидетельства выдали специалистам из Балашихинской, Одинцовской, Химкинской, Щёлковской, Королёвской, Красногорской, Реутовской, Пушкинской и Московской областной станции скорой медицинской помощи.
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Мира Полтева