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Медработники Московской области получили первую социальную ипотеку

30 мая 2024, 13:54
Фото: пресс-служба министерства жилищной полики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной полики Московской области

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Первую в этом году социальную ипотеку вручили медработникам. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной полики Московской области.
Торжественное вручение сертификатов прошло в Красногорске в доме Правительства Московской области.

«В этом году мы вручим 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — поделилась министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.



Свидетельства выдали специалистам из Балашихинской, Одинцовской, Химкинской, Щёлковской, Королёвской, Красногорской, Реутовской, Пушкинской и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

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#опк
«Поехали»: Кадыров загадал загадку и пообещал миллион нашедшему решение
Кадыров загадал подписчикам загадку о разговоре с Путиным и Мирзиёевым
30 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram задал аудитории загадку, пообещав первому отгадавшему ее, миллион рублей.
Кадыров отметил, что ответ нужен максимально развернутый. Он уточнил, что некоторые из его окружения знают содержание разговора.

«Они дали мне аманат (обещание — прим. ред.), что не допустят утечку правильного ответа», – написал политик и дал старт словом «поехали».

До этого Кадыров заявлял, что поручил вырыть яму для бывшего президента Украины Владимира Зеленского, дабы избавить последнего от наркозависимости. Отвечая на вопрос, будут ли кормить Зеленского, Кадыров, смеясь, ответил, что украинского политика посадят на диету.

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#россия
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#рамзан кадыров
#telegram
#новости
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Юрист Хаминский объяснил, почему 140 млн рублей не спасут Блиновскую от тюрьмы
Юрист Хаминский: 140 млн рублей не являются основанием для освобождения
30 мая 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что скандально известная блогер Елена Блиновская задолжала намного большие суммы, чем 140 млн рублей.
Поэтому, считает юрист, уплата 140 млн рублей не спасёт Блиновскую от уголовного дела.

«Адвокаты Блиновской вводят в заблуждение и пытаются повлиять на суд, говоря, что 140 млн являются основанием для её освобождения. Елене инкриминируют минимум два уголовных состава — уклонение от уплаты налогов и отмывание имущества, полученного преступным путём. И если первый относится к преступлениям средней тяжести, то второй — это тяжкое преступление», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила более 140 млн рублей задолженности по налогам.

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#суд
#преступление
#юрист
#блогер
#сизо
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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
30 мая 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Diy13

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Смирнов.

До этого сообщалось об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщали, что дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать российские территории.

Ранее обломки украинского дрона упали в Краснодарском крае на трансформаторную подстанцию. Объект был незначительно поврежден.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны Киева.

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#россия
#курская область
#беспилотник
#губернатор
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Подмосковные спасатели нашли пропавшего пенсионера, страдающего деменцией
30 мая 2024, 13:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пропавшего пенсионера, страдающего деменцией. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В служюу 112 обратились обеспокоенная дочь, которая сообщила, что ее 74-летний отец, страдающий хроническим неврологическим расстройством, ушёл из дома и не вернулся.

«Прибыв на место вызова совместно с сотрудниками полиции, работники противопожарно-спасательной службы приступили к сбору информации и поискам пропавшего мужчины. Спасатели обследовали тропы, дороги в окрестностях деревни, а также лесной массив, подавали звуковые сигналы, работали на отклик. Поисковая операция длилась всю ночь. Около пяти часов утра специалисты обнаружили пожилого человека на опушке леса. В медицинской помощи пенсионер не нуждался, и спасатели благополучно доставили его домой», — рассказал замначальника Валерий Прасолов.

Инцидент произошел в городском округе Егорьевск в деревне Лесково.

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#мособлпожспас
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В подмосковных парках построят «Город профессий» для детей
30 мая 2024, 13:03

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В честь Дня защиты детей в парках Подмосковья построят «Город профессий». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В день защиты детей в порядка 90 парках региона пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий».

«Посетителей ждут костюмированное семейное шествие «Маленькие мастера», квест для школьников «Навигатор», детский спектакль «Незнайка в мире профессий» и многое другое. Юные гости парков смогут попробовать себя в разных профессиях, посетить различные выставки и квесты. Кроме этого, желающие смогут посетить интерактивные площадки и праздничные концерты, подготовленные специально к международному дню защиты детей», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в 60 парках Подмосковья детям 1 июня раздадут мороженное в рамках ежегодной губернаторской акции. Полный список парков можно найти на официальном сайте министерства.

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Назван стиль в дизайне, который набирает популярность у россиян
Bang Bang Education: Россияне стали интересоваться современным русским стилем
30 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/Erika Parfenova

Аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education провели исследование и выяснили, что в России растёт спрос на современный русский стиль в дизайне.
Как передаёт Газета.ру, спрос на такой стиль в ландшафтном дизайне вырос на 20%, в дизайне интерьера — на 14%, в графическом дизайне — на 23%, а моушн- и CG-дизайн — на 18%.

Специалисты объяснили такую тенденцию всплеском популярности Slavic aesthetic.

Ранее один из опросов интерьерной компании показал, что 68% россиян считают животных важнее интерьера, при этом лишь 32% опрошенных отметили, что не стали бы заводить домашних питомцев ради сохранности ремонта и мебели. Специалисты рекомендовали при создании интерьера и при ремонте учитывать наличие животных для того, чтобы создать дизайн, который прослужит долгие годы.

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Опрос: Россияне считают животных более важными, чем интерьер

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#стиль
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Стройэксперт Дасаев объяснил опасность покупки дешевого дома
30 мая 2024, 12:29

Фото: iStock/Valeriya Rychkova

Креативный директор строительной компании Тимур Дасаев заявил, что не рекомендуется покупать дешёвый дом, поскольку после в него придётся вкладывать дополнительные внушительные средства.
«В этом ключевая опасность покупки «кота в мешке», когда потребитель, ведясь на низкие прайсы, по итогу вкладывает в недвижимость больше ресурса — времени и денег, чем планировал. Позже такие люди строят дом с нуля, так как это оказывается выгоднее и проще. Тем более, если человек покупает недострой или дом под снос», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Дасаев.

Кроме того, при покупке такой недвижимости есть риск столкнуться с несоответствием планировки дома потребностям.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута предположил, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.

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#люди
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В МФЦ Московской области запустили новый сервис «ГосQR»
30 мая 2024, 11:44

Фото: istockphoto / Pinkypills

Пилотный проект «ГосQR» в начале июня станет доступным во всех подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый проект уже проходит тестирование в отделениях Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска.

«Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале Госуслуг будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ. Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новым проектом «ГосQR» могут воспользоваться авторизированные пользователи приложения «Госуслуги», через которое и ​осуществляется работа проекта.

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Спасатели Московской области примут участие в чемпионате «Профессионалы»
30 мая 2024, 11:41

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Команда спасателей Московской области готовится к чемпионату «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Тренировка перед чемпионатом проходила на базе Раменского колледжа.

«В ходе тренировки участники сосредоточились на отработке двух ключевых аспектов спасательной работы. Первый модуль включал в себя изучение и применение техник поиска и спасения людей из-под обломков зданий и сооружений, что является критически важным навыком в случае землетрясений или других чрезвычайных ситуаций, приводящих к обрушению конструкций. Второй модуль был направлен на обучение участников созданию временных переправ через водные преграды, что необходимо для эффективного реагирования в ситуациях, когда стандартные пути перемещения недоступны или разрушены», — отметили в министерстве.

Финальный межрегиональный этап соревнований «Профессионалы» проводится в Приморском крае.

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