Подмосковные врачи выступят на международном конгрессе «5П Детская медицина»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи НИКИ детства выступят на Международном конгрессе «5П Детская медицина» в Гомеле. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках форума подмосковные врачи представят доклады на темы «Охрана здоровья детей: реальность и перспектива» и основные тренды детской медицины.
Стоит отметить, что на торжественном открытии форума директору НИКИ детства было присвоено звание «Почетный доктор» Гомельского государственного медицинского университета.
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«У НИКИ детства сложилось очень плодотворное сотрудничество с Гомельским государственным медицинским университетом. Совместно мы проводим масштабные научные форумы, конференции, реализуем различные проекты, направленные на развитие компетенций детских врачей двух стран и развитие детского здравоохранения. И конечно, регулярно обмениваемся опытом и успешными наработками с белорусскими коллегами», — поделилась главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
Стоит отметить, что на торжественном открытии форума директору НИКИ детства было присвоено звание «Почетный доктор» Гомельского государственного медицинского университета.
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Мира Полтева