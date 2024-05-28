В Подмосковье по программе «Приведи друга» устроились на работу около 800 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области по программе «Приведи друга», которая третий год действует в регионе, трудоустроились почти 800 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
«Мы реализуем широкий спектр мер социально поддержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе «Приведи друга» за всё время её работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, причём более 180 – с начала этого года», – отметил министр.Благодаря программе сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство врача в свою медицинскую организацию до 50 тыс. рублей, до 25 тыс. – за фельдшера или медсестру.
Помимо программы «Приведи друга», в регионе реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.
Подробную информацию можно найти на сайте.
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