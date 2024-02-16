Меган Фокс обидела украинских женщин шуткой про надувных кукол

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Голливудской актрисе Меган Фокс пришлось оправдываться за свою шутку об украинских женщинах. В своем Instagram* она опубликовала фотографию с вечеринки по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в финале чемпионата по американскому футболу (Супербоул).
«Оказывается, это была только неудачная фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии», — подписала фото Фокс.В результате ей написали тысячи комментариев по поводу того, что это грубо и что самой Меган Фокс далеко до украинских женщин.
«Боже. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины горячие и потому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими», — ответила актриса одному из комментаторов.Меган Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших», а также по роли Эйприл О’Нил в «Черепашках-ниндзя» и «Черепашках-ниндзя 2». Самая сексуальная женщина по версии журнала FHM (2008).
Читайте также:
NYT: Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве оператора
Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Артем Кузьмин