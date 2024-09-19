Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной премии инноваций

Фото: сайт Кремля
Лауреатом Всемирной премии инноваций стал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства.
«Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем. Я думаю, что форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решить те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами», — сказал градоначальник в рамках форума «Облачные города».Награда Собянину была вручена экс-советником ООН Рае Квон Чунгом. Мэр Москвы отметил внедрение технологий современности в жизнь горожан, а также достижения по развитию транспорта и расширение перечня удобных сервисов и технологий. Эксперты уверены, что Москва сейчас — один из самых продвинутых мегаполисов в мире.
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