Реабилитацию Изютинского пруда завершили на юге Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
На юге Москвы завершили реабилитацию Изютинского пруда, полностью очистив водоем от ила. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в области ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, объем вывезенных отложений достиг почти 2000 кубометров.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы уже завершены, теперь он вновь стал комфортным местом отдыха на природе», — пояснил Бирюков.Вице-мэр добавил, что пруд полностью очистили от ила, провели ремонт 276 метров береговых полос, обустроили зону биоплато.
«Надводную часть оформили с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу, нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций», — поделился заместитель.По словам Бирюкова, под конец реабилитационных работ специалисты сформировали зону биоплато на 359 квадратах, куда высадили порядка 6000 водных растений, которые будут фильтровать воду естественным образом и мешать зарастанию пруда.
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