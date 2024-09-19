В Серпухове почтили память погибших мотоциклистов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
День памяти погибших мотоциклистов провели под Соборной горой в Серпухове представители Серпуховского отделения Международного мотоклуба «Ночные волки МС» и их друзья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мероприятии, прошедшем под девизом «Ровных небесных дорог!», мотоциклисты сложили крест из зажжённых свечей и помянули погибших товарищей минутой молчания. А затем под рёв моторов отпустили в небо белые шары — как символ душ тех, кто покинул землю», — говорится в сообщении.День памяти погибших мотоциклистов призван напомнить всем участникам дорожного движения, и прежде всего — автомобилистам, о необходимости внимательно относиться к тем, кто едет на байке.
В администрации Серпухова подчеркнули, что соблюдение правил дорожного движения, а также правильная экипировка могут спасти человеческую жизнь.
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