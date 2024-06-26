Мессенджер ICQ официально объявил о завершении работы

Фото: istockphoto/Thx4Stock
Мессенджер ICQ, некогда бывший одним из самых популярных сервисов коммуникации в России, официально завершил свою работу. Сообщение об этом появилось на сайте мессенджера.
Ещё в марте 2022 года сообщалось, что компания VK решила перезапустить ICQ. Такая идея обсуждалась топ-менеджерами в начале года, а затем получила новый импульс после ухода из России некоторых зарубежных компаний и введения против страны международных экономических санкций. В мае 2024 года стало известно, что 26 июня ICQ прекратит работу.
Этот мессенджер — первая в мире программа для обмена мгновенными сообщениями. ICQ был запущен в 1996 году и совершил настоящую революцию в области онлайн-общения. На пике его популярности, в 2005 году, сервисом пользовались около полумиллиарда человек. В России мессенджер был известен как «аська».
Читайте также:
В ЕК мессенджер Telegram назвали проблемой из-за фейков и отсутствия контроля
VK Мессенджер стал обязательным к предустановке на гаджеты в России
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Телеграм
Александр Бойцов