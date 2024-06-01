В ЕК мессенджер Telegram назвали проблемой из-за фейков и отсутствия контроля

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Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что мессенджер Telegram является проблемой. Об этом информирует Bloomberg.
Йоурова утверждает, что РФ и иные «враждебно настроенные» государства якобы могут злоупотреблять отсутствием регулирования мессенджера, где распространяют фейковые новости в Европейском союзе. Она отметила, что Telegram особенно активно пользуются в восточных странах — членах Евросоюза с большим количеством русскоязычного населения.
Йоурова добавила, что для того чтобы разобраться в ситуации, в ЕК намерены узнать, сколько пользователей Telegram живет в ЕС. Если их число превысит 45 миллионов, то мессенджеру придется подчиняться новым правилам Европы.
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