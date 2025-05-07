Метеорологи рассказали о погоде в Москве летом

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Метереологи поделились прогнозами по погоде в Москве летом. Как было отмечено, нельзя точно строить долгосрочный прогноз.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице России летом температурный режим будет находиться в пределах нормы или чуть выше.
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«Максимум, что можно сказать: летом в центре европейской России, в частности в Москве и Московской области, ожидается температура около и выше нормы, возможна неоднородность погодных условий», — рассказал Вильфанд «Вечерней Москве».Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ожидает, что некоторые летние дни будут превышать отметку +30 градусов. Но маловероятно установление нового рекорда, когда в 2010 году более месяца стояла экстремальная жара.
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