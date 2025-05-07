Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу

Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу

Фото: iStock/A stockphoto

Фото: iStock/A stockphoto

Основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов в беседе с RT назвал россиянам условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу.
«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — приводит RT слова Фролова.

Эксперт подчеркнул, что в результате проверки гражданам могут доначислить налог, пени, штраф. Экономист добавил, что сам перевод не равен доходу, однако если отсутствуют необходимые документы и объяснения, то он может быть им признан.

Читайте также:

Жителям Подмосковья разъяснили вопросы о риске сесть за перевод денег

В МВД Подмосковья предупредили об опасности перевода денег незнакомцам

Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов
#проверки
#эксперт
#штраф
#банк
#документы
#налог
Hyundai Solaris и Kia Rio подешевели
Kia Rio и Hyundai Solaris с пробегом подешевели на 11 процентов в апреле
07 мая 2025, 08:56

Фото: iStock/DarthArt

В апреле 2025 года корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми дешевеющими моделями на рынке автомобилей с пробегом, снизившись в цене на 11,1% и 11,2% соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Авито Авто».
Среди десяти наиболее популярных моделей, интересовавших пользователей платформы, семь автомобилей также подешевели. Средняя цена на Kia Rio и Hyundai Solaris составила 950 тысяч рублей. Кроме того, три модели — Lada Kalina (-6,8%), Ford Focus (-5,9%) и Lada Granta (-5,3%) — потеряли более 5% в стоимости.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито»Андрея Ковалева, увеличение числа предложений на рынке влияет на динамику цен, создавая благоприятные условия для покупателей. Однако он подчеркнул, что цена каждого автомобиля зависит от множества факторов, включая пробег, состояние и комплектацию.

Читайте также:

Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу

Россияне поделились информацией о своих расходах на занятия спортом

Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов
#автомобили
#цена
#пробег
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне поделились информацией о своих расходах на занятия спортом
Более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц
07 мая 2025, 08:37

Фото: iStock/Iona Studio

Согласно исследованию Tiburon Research и «Фитмост», более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц.
Опрос, который находится в распоряжении Москвы 24, показал, что 73% респондентов занимаются физической активностью ради здоровья, а 65% считают, что занятия спортом положительно влияют на их внешний вид. Эмоциональное удовольствие от занятий спортом получают 50% опрошенных, а почти половина респондентов отмечает, что спорт помогает им справляться со стрессом, особенно это касается женщин.

Большинство участников опроса начали заниматься спортом еще до пандемии, 14% приобщились к активному образу жизни во время локдауна, а 28% начали заниматься спортом с 2022 по 2024 год. Лишь 4% начали заниматься физической активностью в 2025 году.

Наиболее популярным видом спорта среди россиян является тренажерный зал (44%), за ним следует бег (39%) и плавание/водное поло (24%). В пятерку также входят футбол (21%) и йога/аэройога (20%).

Финансовые аспекты показывают, что 42% респондентов укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц на занятия спортом, а четверть опрошенных тратит от 5 000 до 9 999 рублей. Женщины в среднем расходуют меньше 4 999 рублей.

Читайте также:

Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов

Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах

«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
#спорт
#бег
#опрос
#женщины
#йога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов
Профессор Виноградов: банки блокируют переводы денег из-за комментариев
07 мая 2025, 07:58

Фото: iStock/alexialex

В последнее время пользователи банковских карт все чаще сталкиваются с блокировками переводов между физическими лицами из-за неосторожных формулировок в поле «Назначение платежа», рассказал «Газете.Ru» д.ю.н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, такие меры связаны с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности, включая анализ текстовых комментариев к переводам. Упоминания наркотиков, коррупции, террористической деятельности или неформальных коммерческих операций могут привести к приостановке перевода для дополнительной проверки.

Специалист также отметил, что фразы, указывающие на серую оплату услуг, такие как «оплата по договору» или «возврат долга», могут вызвать подозрения у банков. В случае блокировки перевода рекомендуется незамедлительно связаться с банком и предоставить необходимые пояснения и документы для подтверждения легальности операции.

Виноградов подчеркнул, что алгоритмы банков реагируют не только на прямой смысл слов, но и на сленговые выражения, что может привести к недоразумениям. Если перевод был заблокирован, процесс его разблокировки может занять несколько недель в случае серьезных подозрений.

Читайте также:

Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах

«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды

Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
#документы
#счёт
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах
07 мая 2025, 07:36

Фото: iStock/Chepko

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил о необходимости активизации проверок газового оборудования в многоквартирных домах и ужесточения ответственности за нарушения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, многие инциденты происходят из-за халатности или стремления сэкономить на безопасности.

Якубовский напомнил, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований эксплуатации газового оборудования предусмотрены административные штрафы: до 2000 рублей для граждан, до 5000 рублей для должностных лиц и до 100000 рублей для юридических. Однако парламентарий считает эти санкции недостаточными.

«Приоритет — безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков. Мы говорим о жизнях людей, и цена ошибки здесь недопустимо высока», — подчеркнул он.

Якубовский призвал к более строгому контролю и серьезным мерам в этой важной сфере.

Читайте также:

«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды

Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России

Аэрофлот предупредил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана
#санкции
#комфорт
#нарушение
#штрафы
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
Экс-губернатор Фургал «попросил» прокуроров найти у него требуемые 8,5 млрд рублей
07 мая 2025, 06:10

Фото: iStock/utah778

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал иронично «дал волю» прокуратуре лично найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд. Он с радостью «вернет» деньги, если они найдутся. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.
Ранее Хабаровский краевой суд отклонил жалобу экс-губернатора Сергея Фургала на взыскание с него и аффилированных компаний 8,5 млрд рублей. Во время заседания, прошедшего с его участием по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», Фургал заявил, что готов вернуть государству эти средства, если прокуроры помогут их найти.

«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиардов, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству... Если мы посмотрим, что арестовано у Фургала: дом, построенный в 2003 году, машина и машина для тайги... Вы мне назовите имущество или назовите счета какие-нибудь. Я не знаю, вы что-нибудь назовите, где у меня есть эти деньги?», — сказал он.
Выяснилось, что Трамп понятия не имел о запрете на участие России в ЧМ по футболу
Выяснилось, что Трамп понятия не имел о запрете на участие России в ЧМ по футболу
Фургал подчеркнул, что за пять лет следствия у него не было обнаружено ни счетов, ни имущества, соответствующего сумме иска. Словом — «ну ничегошеньки», как объявил он.

Адвокат Фургала Дарья Грибанова указала, что доходы компаний, фигурирующих в деле, не превышали 69 млн рублей, что делает требование о 8,5 млрд необоснованным. Экс-губернатор также отверг связь с организациями, назвав их директоров и учредителей незнакомыми людьми.

Ранее суд приговорил Фургала к 22 годам колонии по обвинению в организации убийств предпринимателей.

Читайте также:

Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц

Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России

«Не стал обиженкой, который раскидывается людьми»: Бывший Иды Галич раскрыл подробности общения с ее женихом
#суд
#губернатор
#деньги
#имущество
#дом
#адвокат
#сизо
#доходы
#новости
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате