Россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу

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Основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов в беседе с RT назвал россиянам условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу.
«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств. Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку», — приводит RT слова Фролова.
Эксперт подчеркнул, что в результате проверки гражданам могут доначислить налог, пени, штраф. Экономист добавил, что сам перевод не равен доходу, однако если отсутствуют необходимые документы и объяснения, то он может быть им признан.
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