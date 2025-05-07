ФИФА выразила надежду на участие РФ в ЧМ по футболу в 2026 году

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Международная федерация футбола (ФИФА) не исключает участия сборной России в чемпионате мира 2026 года при условии установления мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента организации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года должен пройти в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Инфантино, встречаясь с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнул, что возвращение России в международный футбол возможно, но зависит от геополитической ситуации. В ФИФА рассчитывают, что разрешение конфликта позволит снять ограничения и восстановить спортивное сотрудничество.
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«Мы надеемся, (...) что-то произойдет, и наступит мир, и тогда мы сможем принять обратно (футболистов из РФ). Это было бы замечательно», — признался Инфантино.Ранее сообщалось, что армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «РБ Спорт» поделился своим мнением о приостановлении участия российских команд в международных турнирах. Байрамян ждет возвращения России в мировой футбол в следующем сезоне
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Мария Моисеева