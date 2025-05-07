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ФИФА выразила надежду на участие РФ в ЧМ по футболу в 2026 году

Президент ФИФА выразил надежду на участие РФ в ЧМ по футболу в 2026 году
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Международная федерация футбола (ФИФА) не исключает участия сборной России в чемпионате мира 2026 года при условии установления мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента организации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года должен пройти в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Инфантино, встречаясь с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнул, что возвращение России в международный футбол возможно, но зависит от геополитической ситуации. В ФИФА рассчитывают, что разрешение конфликта позволит снять ограничения и восстановить спортивное сотрудничество.

«Мы надеемся, (...) что-то произойдет, и наступит мир, и тогда мы сможем принять обратно (футболистов из РФ). Это было бы замечательно», — признался Инфантино.
Ранее сообщалось, что армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «РБ Спорт» поделился своим мнением о приостановлении участия российских команд в международных турнирах. Байрамян ждет возвращения России в мировой футбол в следующем сезоне

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Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
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Стала известна зарплата Воробьёва по двухлетнему контракту с «Автомобилистом»
Защитник Кирилл Воробьев подписал контракт с «Автомобилистом» на 90 млн рублей
06 мая 2025, 14:08

Фото: iStock/papa42

6 мая пресс-служба клуба «Автомобилист» объявила о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Кириллом Воробьёвым. В текущем сезоне он провёл 73 матча и набрал 10 очков (1 гол и 9 передач).
Как сообщает Metaratings.ru, 30-летний хоккеист будет зарабатывать около 90 миллионов рублей по новому контракту. В сезоне 2024/25 «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, но в первом раунде плей-офф уступил «Ак Барсу» со счётом 3-4.

Ранее Данил Глебов прокомментировал слова Валерия Карпина о повышении зарплаты футболистов. В апреле главный тренер сборной России отметил, что переход Глебова из «Ростова» в московское «Динамо» оказался финансово выгодным для игрока. Футболист отметил, что воспринял слова тренера с улыбкой. Подробности можно найти в материале «Радио 1».

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#тренер
#кхл
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#зарплаты
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Экс-тренер «Факела» ведет переговоры с новым клубом
Дмитрий Пятибратов близок к работе в новом клубе
06 мая 2025, 13:54

фото: iStock/FotografieLink

Дмитрий Пятибратов в ближайшее время может определиться с новым местом работы. Бывший главный тренер «Факела» сообщил о переговорах с неназванным клубом.
В конце марта специалист покинул воронежский клуб. Под руководством 48-летнего тренера команда одержала лишь три победы в 23 матчах.

«У меня есть конкретное предложение. Мы недавно разговаривали и общались. Возможно, в ближайшее время появится официальная информация. Но может и не появится, потому что переговоры продолжаются», — сказал Пятибратов Metaratings.ru.
Тренер отметил, что по договоренности не может называть клуб, с которым ведет переговоры. О назначении Пятибратова могут объявить сразу по завершении нынешнего сезона.

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#тренер
#клуб
#информация
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Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
Данил Глебов с улыбкой воспринял слова Карпина в свой адрес
06 мая 2025, 13:43

Фото: istockphoto/FotografieLink

Данил Глебов прокомментировал заявление Валерия Карпина о росте зарплаты футболиста.
В апреле главный тренер сборной России заявил, что Глебов как минимум выиграл финансово от перехода из «Ростова» в московское «Динамо».

Футболист подчеркнул, что с улыбкой воспринял слова тренера.

«Прочитал и просто улыбнулся. Валерий Георгиевич умеет и любит отвечать в таком стиле на многие вопросы», — сказал Глебов в интервью Metaratings.ru.
Полузащитник также отметил, что успешно проходит адаптацию в московском клубе. Глебов перебрался в новый клуб в рамках зимнего трансферного окна. По неофициальным данным, зарплата хавбека в «Динамо» составляет 1,2 млн евро.

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#тренер
#зарплата
#клуб
#футболист
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Баскетболисты из Химок одержали вторую победу над командой «Зенит-2»
«Химки» победили баскетболистов «Зенита-2» со счетом 2:0
06 мая 2025, 13:32

Фото: администрация г.о. Химки

Вторую победу в серии за бронзовые медали чемпионата Суперлиги одержал баскетбольный клуб «Химки» над «Зенитом-2» из Петербурга. Химчане победили со счетом 101:85.
В первой четверти игры, когда подмосковные спортсмены получили 27 очков, стало ясно, что они намерены стать бронзовыми призерами, укрепив преимущество над противником.

Во второй четверти обе команды мощно атаковали друг друга. Благодаря Кириллу Попову, Евгению Фидию и Константину Шевчуку, «Химки» получили преимущество в шесть очков и отправились на большой перерыв.

В третьей четверти спортсмены Северной столицы не смогли обойти химчан, не вышло даже сократить разрыв. А химкинские игроки оторвались тем временем на восемь очков.

Последние десять минут прошли по той же схеме. «Химки» победили со счетом 2:0 в серии. Третья и, возможно, заключительная встреча состоится в Петербурге, 11 мая. Начало в 18:00 в зале «Академии Зенит». Прямой эфир будет доступен на официальном сайте команды.

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#спорт
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Рукопашники Солнечногорска победили на чемпионате Азии
Роман и Илья Манухины стали чемпионами Азии по рукопашному бою
06 мая 2025, 12:49

Фото: администрация г.о. Солнечногорск

Звание чемпионов Азии по рукопашному бою получили солнечногорские спортсмены Роман и Илья Манухины. В администрации городского округа уточнили, что мужчины взяли золото в рамках мирового Первенства и Открытого чемпионата в Кыргызстане.
«Рукопашники Солнечногорска на высочайшем уровне представили не только Солнечногорск, но и всю Россию. Они не останавливаются на достигнутом и уже готовятся к новым международным стартам», — прокомментировала замглавы округа Виктория Куракова.
Между собой соревновались 15 стран и 250 участников. За звание лучших боролись спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии, Пакистана, Италии, Сирии, Палестины и Конго. Соревнования состоялись в Бишкеке.

Манухины были неоднократными призерами всероссийских, международных и мировых соревнований.

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#мир
#россия
#подмосковье
#спорт
#новости
#солнечногорск
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