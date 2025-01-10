Метро в Королёве: когда построят, МЦД-5 и ближайшие к городу станции

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Королёв, известный как «космическая столица России», активно развивается, поэтому вопрос транспортной доступности города становится все более актуальным. Одной из самых волнующих тем для жителей остается строительство метро и запуск Московских центральных диаметров (МЦД). «Радио 1» расскажет, когда в Королёве появится метро, что из себя представляет МЦД-5 и какие будут ближайшие станции метро до города.
Когда построят в метро в Королёве
Метро в Королёве появится не раньше 2030 года.
На данный момент планы строительства метро в Королёве находятся на стадии обсуждений. Несмотря на то, что Королёв входит в состав Московской агломерации и его население превышает 220 тысяч человек, полноценное метро пока не включено в приоритеты развития транспортной инфраструктуры.
Однако проект расширения московского метрополитена предусматривает улучшение транспортной доступности ближайших к Королеву районов. В долгосрочной перспективе возможно строительство линии метро, связывающей Королёв с Москвой напрямую, но конкретные сроки пока не определены.
Для жителей города значительную роль сыграет развитие МЦД, который обещает стать альтернативой метро.
Что такое МЦД и когда появится в Королёве
Московские центральные диаметры (МЦД) — это масштабный транспортный проект, объединяющий пригородные электрички и метро. МЦД предоставляет пассажирам возможность быстро и комфортно добираться до Москвы и других городов Подмосковья.
МЦД-5 планируют провести через Королёв, и его запуск ожидается примерно в 2028 году. Новый диаметр соединит города Пушкино, Королёв и Домодедово, протяжённость маршрута составит около 89 км, а на линии будет 39 станций, включая пересадки на метро и другие транспортные направления.
Сейчас ведутся подготовительные работы, но точные сроки начала работы ещё не определены и будут зависеть от темпов строительства.
Фото: istockphoto / Artem Cherednik
Ближайшие станции метро до Королева
Пока метро в самом Королеве нет, ближайшими станциями для жителей города остаются:
- ВДНХ (Калужско-Рижская линия) — до станции можно добраться на автобусе или маршрутке.
- Бабушкинская (также Калужско-Рижская линия) — еще одна популярная станция для жителей южных районов Королева.
- Медведково (Калужско-Рижская линия) — удобна для жителей северной части города.
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Дайана Хусинова