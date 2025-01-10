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Метро в Королёве: когда построят, МЦД-5 и ближайшие к городу станции

Фото: istockphoto / Dmitry Shchukin

Фото: istockphoto / Dmitry Shchukin

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Королёв, известный как «космическая столица России», активно развивается, поэтому вопрос транспортной доступности города становится все более актуальным. Одной из самых волнующих тем для жителей остается строительство метро и запуск Московских центральных диаметров (МЦД). «Радио 1» расскажет, когда в Королёве появится метро, что из себя представляет МЦД-5 и какие будут ближайшие станции метро ​до города.

Когда построят в метро в Королёве


Метро в Королёве появится не раньше 2030 года.



На данный момент планы строительства метро в Королёве находятся на стадии обсуждений. Несмотря на то, что Королёв входит в состав Московской агломерации и его население превышает 220 тысяч человек, полноценное метро пока не включено в приоритеты развития транспортной инфраструктуры.

Однако проект расширения московского метрополитена предусматривает улучшение транспортной доступности ближайших к Королеву районов. В долгосрочной перспективе возможно строительство линии метро, связывающей Королёв с Москвой напрямую, но конкретные сроки пока не определены.

Для жителей города значительную роль сыграет развитие МЦД, который обещает стать альтернативой метро.

Что такое МЦД и когда появится в Королёве


Московские центральные диаметры (МЦД) — это масштабный транспортный проект, объединяющий пригородные электрички и метро. МЦД предоставляет пассажирам возможность быстро и комфортно добираться до Москвы и других городов Подмосковья.

МЦД-5 планируют провести через Королёв, и его запуск ожидается примерно в 2028 году. Новый диаметр соединит города Пушкино, Королёв и Домодедово, протяжённость маршрута составит около 89 км, а на линии будет 39 станций, включая пересадки на метро и другие транспортные направления.

Сейчас ведутся подготовительные работы, но точные сроки начала работы ещё не определены и будут зависеть от темпов строительства.

Фото: istockphoto / Artem Cherednik

Ближайшие станции метро до Королева


Пока метро в самом Королеве нет, ближайшими станциями для жителей города остаются:

  • ВДНХ (Калужско-Рижская линия) — до станции можно добраться на автобусе или маршрутке.
  • Бабушкинская (также Калужско-Рижская линия) — еще одна популярная станция для жителей южных районов Королева.
  • Медведково (Калужско-Рижская линия) — удобна для жителей северной части города.
Пока планы строительства метро остаются лишь обсуждением, запуск МЦД-5 обещает стать важным шагом на пути к интеграции города в московскую транспортную систему

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Жителей Подмосковья позвали на зимний сбор съедобных грибов
10 января 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Знающие грибники зимой не теряют времени даром. Они отправляются на поиски грибов, которые приспособились к холодам, сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
В подмосковных лесах сейчас можно встретить опёнок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую. Все они растут на деревьях и не боятся снега.
«Сбор опёнка зимнего начинается в конце октября и продолжается до весеннего тепла. В холода гриб замерзает, а при потеплении оттаивает и продолжает расти. Он похож на летний опёнок, однако имеет тонкую чёрную бархатистую ножку и слизистую рыжеватую шляпку», – рассказали в ведомстве.
Устричная вешенка тоже начинает плодоносить поздней осенью и продолжает расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, на котором он растётю Она может быть светло-серой, дымчатой и кремовой. Молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом.
«Дрожалка оранжевая – самый необычный из съедобных зимних грибов. Она напоминает жёлтое или рыжее замёрзшее желе. В Европе такой гриб называют «жёлтым мозгом», «маслом троллей» или «маслом ведьмы». Дрожалка любит влагу и мороз, а при жаре высыхает. В китайской медицине этот гриб считается целебным. Он также используется в кулинарии», – отметили в Минэкологии.
Там назвали зимний сбор грибов увлекательным занятием, которое позволяет не только найти вкусные грибы, но и насладиться красотой леса.

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Новые изменения в штрафах и регистрации ТС: Юрист раскрыл основные аспекты для водителей
Автоюрист Воропаев: самое важное для водителей — это повышение штрафов
10 января 2025, 15:18

Фото: iStock/PeopleImages

С первого января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с новыми реалиями на дорогах. Вступили в силу изменения, касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на один — два километра в час придется заплатить больше привычных 250 рублей.
Кроме того, с нового года увеличились ставки утилизационного сбора на транспортные средства. Но и это еще не все! С первого марта вступят в силу изменения в законе о государственной регистрации транспортных средств. Теперь при постановке машины на учет в ГИБДД больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО.

Автоюрист Лев Владимирович Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил все детали новых изменений, касающихся российских автомобилистов.

«Для автомобилистов, конечно, самое важное — это повышение штрафов. Это главная новость. Все остальные изменения, которые вступят в силу в двадцать пятом году, уходят на второй план. Тем не менее, у нас также предполагаются определенные плюсы для автомобилистов. Например, при регистрации транспортных средств в ГИБДД теперь не потребуется предъявлять действующий полис ОСАГО. Автомобиль можно будет поставить на регистрацию в Госавтоинспекции без предъявления соответствующего полиса», — пояснил автоюрист.

По его словам, в двадцать пятом году начнут тестировать камеры автоматической фото-видеофиксации, и в конце этого года автомобилистам, не застраховавшим свою ответственность по ОСАГО, будут приходить реальные штрафы. При этом с первого января штраф за повторное передвижение на автомобиле без страховки вырастет до трех — пяти тысяч рублей.

«Вот мне кажется, это глобальные новости именно для подавляющего большинства автолюбителей», — добавил он.

На вопрос о том, почему требования к ОСАГО становятся более строгими, несмотря на то что большинство автолюбителей охотно страхуют свои автомобили, юрист отметил, что существует отрицательная сторона полиса ОСАГО. Он пояснил, что проблемы действительно существуют, и люди, столкнувшиеся с выплатами по ОСАГО, понимают, что в подавляющем большинстве случаев страховые компании действуют недобросовестно. Также есть регионы, где по официальным данным более восьмидесяти процентов автолюбителей не страхуют свою ответственность по ОСАГО. Юрист отметил, что в первую очередь людей смущает цена самого полиса.

«Многие автолюбители считают, что стоимость полиса ОСАГО неоправданно высокая. На мой взгляд, это в какой-то степени действительно так, поскольку повышение цены связано, в том числе, с лоббистским и недобросовестным поведением страховых компаний. Вторая ситуация заключается в том, что на рынке выплаты по ОСАГО сложилась такая ситуация, когда страховые компании делают все возможное, чтобы заплатить как можно меньше или вообще ничего пострадавшему от дорожно-транспортного происшествия. Все это в совокупности толкает людей отказываться от приобретения полиса ОСАГО», — сказал Воропаев.

Еще одним важным изменением идет увеличение таможенного сбора на ввоз автомобилей. Новые расценки установлены с учетом инфляции, затрат на оформление и так далее. Насколько это повлияет на автомобильный рынок?

«Те таможенные сборы, о которых вы говорите, составляют каплю в море по сравнению с теми платежами, которые необходимо заплатить гражданину или юридическому лицу, который ввозит автомобиль в Российскую Федерацию. Они составляют менее процента от тех платежей, которые платит гражданин при растаможке автомобиля. Все-таки таможенные пошлины, которые он уплачивает за ввоз автомобиля в Российскую Федерацию, доходят до пятидесяти процентов от стоимости автомобиля. Это измеряется миллионами рублей. Плюс есть утилизационный сбор, который также имеет существенный размер. Поэтому те платежи, о которых вы говорите, составляют до тридцати тысяч рублей по сравнению с утилизационным сбором и таможенными пошлинами при ввозе в Российскую Федерацию — это совсем ничего. Я думаю, что они особо значения на рынок ввезенных автомобилей не окажут. А вот утилизационный сбор, который повышается теперь каждый год, конечно, сыграет свою роль», — пояснил юрист.

Эксперт считает, что повышение таможенных сборов и утилизационного сбора может оказать лишь временный эффект на рынок автомобилей. Он отметил, что цены на автомобили на российском рынке продолжают расти, что позволяет нивелировать разницу в стоимости из-за увеличения утилизационного сбора.

По его словам, это касается как автомобилей, которые уже были ввезены и находятся на перепродаже, так и тех, которые изначально были куплены у дилеров и остаются на рынке как вторичные. Кроме того, автомобили, производимые на территории Российской Федерации, также подвержены росту цен. Специалист заключил, что в связи с этим долгосрочного эффекта от повышения сборов не будет.

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#статьи
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В Шаховской капитально отремонтируют спорткомплекс
10 января 2025, 15:04

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Спорткомплекс «Шаховской ДОК», расположенный в рабочем посёлке Шаховская на 1-й Советской улице, в этом году ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и выполнить капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: 1-я Советская улица, дом №61, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Площадь здания спорткомплекса — 516 квадратных метров. Завершить работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 108 миллионов 653 тысячи 792 рубля 24 копейки. Заявки принимаются до 24 января.

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#капремонт
#шаховская
#капитальный ремонт
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Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
10 января 2025, 14:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье с 1 января 2025 года для 10 тыс. молодых специалистов и педагогов без категории увеличили минимальные оклады. Таким образом, молодые учителя и педагоги дополнительного образования получат прибавку к окладам в среднем на 20%, молодые воспитатели – на 26%, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Помимо этого, должностные оклады педагогов образовательных учреждений проиндексируют на 4,2%.
«В 2025 году по программе губернатора мы увеличили зарплаты педагогам, учителям и воспитателям – это 90 тыс. работников. В регионе предусмотрено множество других мер поддержки педагогов – компенсации за арендованное жильё, доплаты молодым специалистам и так далее», – отметила зампред.
Как уточнили в пресс-службе Минобразования Московской области, в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя – с 14 589 до 21 913 рублей, педагога дополнительного образования – с 15 444 до 23 187.

Эти и другие меры должны помочь решить кадровые вопросы в образовательных организациях региона, поддержать учителей и воспитателей.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала января вывезли более миллиона кубометров отходов
10 января 2025, 14:44

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше одного миллиона кубометров отходов вывезли региональные операторы Московской области в период с 1 по 8 января, все праздничные дни бригады сотрудников и спецтехники работали в две смены, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего мусора в указанный период вывез региональный оператор Сергиево-Посадского кластера: 215, 5 тыс. кубометров. Второе место по этому показателю занял оператор Ногинского кластера (вывезено 213 тысяч кубометров мусора). А замыкает топ-3 оператор Рузского кластера с результатом в 195 тысяч кубометров мусора», — говорится в сообщении.
Показатели по остальным кластерам за первые восемь дней января следующие: Каширский — вывезено 136 тысяч кубометров мусора, Воскресенский —133 тысячи кубометров, Чеховский — 103, 3 тыс. кубометров и Алексинский — 50 тысяч кубометров.

Отмечается, что с окончанием праздников вывоз мусора в Московской области вновь производится в штатном режиме.

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#московская область
#подмосковье
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Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменилось до конца января
10 января 2025, 14:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменился с 10 по 31 января из-за работ на участке между станциями Люберцы и Быково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На участке Люберцы — Быково будет проводиться модернизация инфраструктуры. В связи с этим у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а в ночное время (с полуночи до 6 утра) будет увеличен интервал между электричками МЦД, а также между поездами до Казанского вокзала», — отмечается в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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#мцд-3
#казанское направление
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Кинологи рассказали, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной
Кинолог Голубев: перед зимней рыбалкой с собакой нужно подумать о ее безопасности
10 января 2025, 13:11

Фото: iStock/marigo20

Любители рыбалки не упустят возможность заняться этим увлечением даже зимой. Многие рыбаки предпочитают брать с собой своих четвероногих друзей, что позволяет совместить отдых на свежем воздухе с общением с питомцем. Однако владельцам собак следует быть особенно внимательными, если они собираются взять своего любимца на зимнюю рыбалку.
В беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

«Если вы обладатель активного пса, важно учесть его характер и взвесить все «за» и «против», прежде, чем взять его с собой на рыбалку. Помимо опасности получить переохлаждение, провалиться под лед, собака может легко запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой. Помните о безопасности любимца, когда продумываете совместный досуг», — советует эксперт.

Убедитесь, что собаке будет тепло


Кинолог также отметил, что утепляя себя, не нужно забывать о своем любимце. Долгое нахождение на открытом воздухе в минусовую температуру чревато переохлаждением или обморожением. Обязательно наденьте на собаку теплый комбинезон и обувь. Это защитит любимца от ветра и воздействия низких температур. Чаще всего обморожению подвергаются периферические участки тела: лапы и пальцы, молочные железы, мошонка, уши.

При обморожении на этих участках снижается или полностью отсутствует чувствительность, кожа меняет цвет сначала на бледный, а затем темнеет, могут появиться пузыри. Поэтому время от времени следите за состоянием собаки и, если вы подозреваете, что она замерзла, обеспечьте ей теплое укрытие или отвезите домой.

Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов
Кинолог рассказал, как уберечь лапы питомца зимой от порезов и реагентов

Не кормите сырой рыбой


Сырая рыба может стать причиной глистной инвазии у собаки. Поэтому не стоит угощать питомца только что пойманной добычей. Кроме того, помните, что некоторые сорта рыбы (например, минтай, пикша) содержат триметиламиноксид, он не дает организму усваивать железо. Лучше не давать эту рыбу собаке. Также, помните, что слишком жирная рыба может стать причиной проблем с поджелудочной железой, у питомца может начаться рвота и появиться проблемы с ЖКТ. Возьмите с собой специальные лакомства, которыми можно угостить питомца, а рыбу оставьте для приготовления собственных блюд.

Берегите от травм


Если вы отпускаете побегать питомца по льду, вы подвергаете животное опасности. Питомец может провалиться под лед, а выбраться самостоятельно из ледяной воды, скорее всего, не сможет. Вам придется рисковать собственной жизнью, чтобы спасти любимца. Кроме того, прогулки по льду травмоопасны для собак. Чаще всего повреждается пятый палец. Также питомец может получить вывих или порез. Из-за холода снижается чувствительность лап, питомец может просто не заметить, что он наступил на что-то острое. Обнаружить порез вы сможете только дома в тепле, когда откроется кровотечение.

Идея провести выходной с собакой на рыбалке – отличный вариант совместного досуга, если хозяин максимально позаботится о безопасности любимца. Тогда вы сможете получить удовольствие вдоволь порыбачив, а питомец насладится обществом хозяина и прогулкой на свежем воздухе.

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Риелтор раскрыла, стоит ли ожидать роста цен на жилье в 2025 году
Риелтор Гизатова: роста цен на жилье в 2025 году не будет из-за низкого спроса
10 января 2025, 13:11

Фото: iStock/simpson33

Роста цен на недвижимость в 2025 году ожидать не стоит из-за низкого спроса. Об этом заявила член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. По ее мнению, вместе с тем не будет и снижения цен или массовых распродаж.
«Роста стоимости недвижимости ждать не стоит, потому что спрос будет достаточно слабый. Но снижения цен и массовых распродаж, я считаю, тоже не будет. Сдерживающим фактором послужит увеличивающаяся себестоимость квартир. То есть инфляция также отражается на себестоимости квадратного метра», — пояснила эксперт в беседе с «Татар-информом».
Гизатова также напомнила, что в 2025 году вступит в силу закон, запрещающий дарение квартиры без нотариального удостоверения. Вместе с этим вырастет размер госпошлин для всех видов сделок с недвижимостью.

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В Подмосковье в дни новогодних каникул водители сбили трёх лосей и кабана
10 января 2025, 13:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Кабан и три лося погибли на автодорогах Московской области во время новогодних каникул, водители сбивших их машин, а также находившиеся там пассажиры не пострадали, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«ДТП, приведшие к гибели диких животных, произошли в Талдомском, Раменском, Егорьевском и Богородском округах. Водители и пассажиры не пострадали. Виновным в авариях предстоит выплатить крупные штрафы», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Он также добавил, что ещё два животных погибли на перегоне между станциями Заря и Купавна Курского направления: в тёмное время суток поезд сбил лосиху с лосёнком, переходивших ж/д пути.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что водитель, сбивший лося на автодороге, должен будет заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Штраф за сбитого кабана составляет 30 тысяч рублей.

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