Метро в Балашихе: будут ли строить, последние новости

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Балашиха третий по площади территории город в Московской области. Муниципалитет является одним из самых густонаселенных в Подмосковье и по сей день не имеет своей станции метро.
Ввиду постоянной застройки новыми жилыми домами и увеличения численности жителей, вопрос об улучшении транспортной инфраструктуры встает все чаще. О планах продления ветки метро и возведения станции подземки в городе Балашиха читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Artem Cherednik
Глава Балашихи Сергей Юров на встрече с горожанами сообщил, что решение о строительстве новой станции метро задерживается из-за отсутствия согласия между властями Москвы и области.
Руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщил «Интерфакс» о том, что если будет принято решение о строительстве, новой линии метро до городского округа Балашиха путь пройдет через районы Перово и Гальяново. Конечная станция будущей ветки метрополитена будет расположена прямо в пределах городской черты Балашихи.
Кроме того, рассматривается строительство новой линии метро от Третьего пересадочного контура в подмосковные Мытищи и Королев. По словам Васильева, новая линия пройдет через Ярославский район, с остановками вблизи МГСУ, на будущей транспортно-пересадочной узловой станции около железнодорожной платформы «Северянин», в Мытищах и завершится конечной станцией в Королеве.
Вопрос о строительстве метро в Балашихе стоит еще с далекого 1960 года. Сейчас решение вопроса находится как никогда близко, осталось только местным властям договориться с властями столицы. При любом развитии событий, метро в Балашихе не появится раньше 2030 года.
Фото: iStock/Vera Tikhonova
Для пассажиров, выезжающих с Таганско-Краснопресненской линии метро, от станции «Выхино» доступны маршрутное такси № 193, следующее до микрорайона Никольско-Архангельский, а также автобус № 582, курсирующий до платформы «Кучино».
Если вы предпочитаете выезд с Калининской линии метро, вам подойдут маршрутные такси № 108, 193, 385, 110 и 125, отправляющиеся в направлении Балашихи от станции метро «Новогиреево». Кроме того, автобус № 585, направляющийся до Старой Купавны, позволяет добраться до Железнодорожного, а маршрутное такси № 111 – до платформы «Кучино».
При выходе из метро Щёлковская (Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена) расположен Щёлковский автовокзал. Оттуда в Балашиху ходят автобусы: № 395, 338, 447, 338А, или маршрутные такси: 396, 102, 300, 338, 338А, 395, которые следуют по Щёлковскому шоссе в сторону области. От станций метро «Партизанская» и «Измайловская» доступны маршрутное такси № 385 и автобус № 337. Маршрут автобус № 338 пролегает через центр Балашихи, а через микрорайон Южный можно добраться до Железнодорожного и выйти на остановке «Жилгородок».
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Последние новости про метро в Балашихе
Фото: iStock/Artem Cherednik
Глава Балашихи Сергей Юров на встрече с горожанами сообщил, что решение о строительстве новой станции метро задерживается из-за отсутствия согласия между властями Москвы и области.
«Москва обосновывает цифрами, графиками, схемами, что построить к нам метро от станции «Щелковская» невозможно. Нужно строить либо от БКЛ, либо от кольцевой. Такой вариант тоже прорабатывается. Скажите, куда подписаться, я тоже подпишусь за метро», — цитирует слова Юрова издание MSK1.RU.
Будет ли метро в БалашихеФото: iStock/Yliya Zhuravleva
Руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщил «Интерфакс» о том, что если будет принято решение о строительстве, новой линии метро до городского округа Балашиха путь пройдет через районы Перово и Гальяново. Конечная станция будущей ветки метрополитена будет расположена прямо в пределах городской черты Балашихи.
«В перспективе закладывается возможность строительства участка метро и до Балашихи через районы Перово и Гольяново. Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически в Балашихе. По нашим оценкам, это участок может быть запущен не раньше 2030 года», — рассказал Васильев.
Кроме того, рассматривается строительство новой линии метро от Третьего пересадочного контура в подмосковные Мытищи и Королев. По словам Васильева, новая линия пройдет через Ярославский район, с остановками вблизи МГСУ, на будущей транспортно-пересадочной узловой станции около железнодорожной платформы «Северянин», в Мытищах и завершится конечной станцией в Королеве.
Когда планируют сделать метро
Вопрос о строительстве метро в Балашихе стоит еще с далекого 1960 года. Сейчас решение вопроса находится как никогда близко, осталось только местным властям договориться с властями столицы. При любом развитии событий, метро в Балашихе не появится раньше 2030 года.
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Куда можно доехать из метро в Балашихе
Фото: iStock/Vera Tikhonova
Для пассажиров, выезжающих с Таганско-Краснопресненской линии метро, от станции «Выхино» доступны маршрутное такси № 193, следующее до микрорайона Никольско-Архангельский, а также автобус № 582, курсирующий до платформы «Кучино».
Если вы предпочитаете выезд с Калининской линии метро, вам подойдут маршрутные такси № 108, 193, 385, 110 и 125, отправляющиеся в направлении Балашихи от станции метро «Новогиреево». Кроме того, автобус № 585, направляющийся до Старой Купавны, позволяет добраться до Железнодорожного, а маршрутное такси № 111 – до платформы «Кучино».
При выходе из метро Щёлковская (Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена) расположен Щёлковский автовокзал. Оттуда в Балашиху ходят автобусы: № 395, 338, 447, 338А, или маршрутные такси: 396, 102, 300, 338, 338А, 395, которые следуют по Щёлковскому шоссе в сторону области. От станций метро «Партизанская» и «Измайловская» доступны маршрутное такси № 385 и автобус № 337. Маршрут автобус № 338 пролегает через центр Балашихи, а через микрорайон Южный можно добраться до Железнодорожного и выйти на остановке «Жилгородок».
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Елена Генералова