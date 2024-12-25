Метро в Балашихе: будут ли строить, последние новости

«Наш новый сериал "Йети и дети" идеально вписывается в концепцию зимнего дизайна ученических транспортных карт "Стрелка". Лиза и Филипп будут спасать "снежного человека" от охотников, да и других проблем. Наш Йети — уникальный персонаж: в нашем сериале это заботливый отец и любитель сладенького, а его лохматых детишек можно также увидеть на транспортных картах "Стрелка"», — сказала коммерческий директор анимационной студии КиноАтис Наталия Бабич.

