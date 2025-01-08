Метро в Люберцах: когда будет, какие есть действующие станции и ветки

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Люберцы являются самым густонаселенным городом Московской области. Он располагается в 22 км от Москвы, куда почти половина трудоустроенного населения ездит на работу. Рядом находятся сразу несколько станций столичного метрополитена, однако в самом городе метро нет. Что известно о перспективах строительства станций метро в Люберцах и станет ли город частью столицы, расскажет «Радио 1».
Какая ветка метро есть в Люберцах
Вблизи Люберец располагаются станции метро «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии, а также «Некрасовка» и «Лухмановская» Некрасовской линии.
«Жулебино» располагается на границе с районом Гарнизон Люберец. Отсюда можно доехать до центра Москвы, а также до районов Выхино, Текстильщики, Кузьминки и Рязанский проспект. «Лермонтовский проспект» находится недалеко от Люберец, а станция «Котельники» располагается на границе Москвы, Люберец и Котельников.
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Когда построят метро в Люберцах
В планах есть продление Таганско-Краснопресненской линии и строительство новой ветки, которая соединит Люберцы с другими городами Подмосковья.
Какие станции метро планируют сделать в Люберцах
По неподтвержденным данным, в Люберцах могут появиться несколько новых станций метро. Одной из главных будет станция «Люберцы-1», которая станет частью новой ветки, соединяющей столицу с подмосковными районами. Эта станция обеспечит удобный доступ к центру Москвы и значительно сократит время на поездки для жителей Люберец.
Также рассматривается возможность строительства станций «Люберцы-2» и «Котельники», которые улучшат транспортное сообщение между Люберцами и соседними районами, такими как Котельники и Дзержинский. Эти станции будут способствовать развитию местной экономики и повышению качества жизни жителей.
Кроме того, планируется модернизация существующих транспортных узлов и создание новых пересадочных пунктов, что позволит интегрировать метро с другими видами общественного транспорта, такими как автобусы и электрички.
Сколько времени занимает поездка от Люберец до центра Москвы на метро
Из Люберец поездка на метро до центра Москвы займет не более 40 минут. Например, от станции «Котельники» до станции «Китай-город» время пути составляет 30 минут.
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Когда Люберцы войдут в состав Москвы
Уже много лет жители Люберец ждут, когда же город присоединят к Москве. В 2023 году в Сети распространилась новость о том, что к 2025 году Люберцы войдут в состав столицы. Однако тогда местные власти опровергли данную информацию.
На сегодняшний день никаких реальных предпосылок к объединению Люберец и Москвы в ближайшие годы нет.
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