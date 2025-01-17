Метро в Подольске: когда построят, МЦД-2 и ближайшие к городу станции

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Подольск — крупный и быстро развивающийся город Московской области, где вопросы транспортной доступности становятся всё более актуальными. «Радио 1» расскажет о перспективах улучшения транспортной инфраструктуры города, включая метро, МЦД и возможное расширение границ Москвы.