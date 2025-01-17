Метро в Подольске: когда построят, МЦД-2 и ближайшие к городу станции

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Подольск — крупный и быстро развивающийся город Московской области, где вопросы транспортной доступности становятся всё более актуальными. «Радио 1» расскажет о перспективах улучшения транспортной инфраструктуры города, включая метро, МЦД и возможное расширение границ Москвы.
Когда построят метро в Подольске
Точных сроков строительства подземного метро в Подольске пока нет. Проект находится на стадии развития, а его реализация зависит от множества факторов, включая финансирование и потребности региона.
Однако сообщается, что новая станция метро может открыться после 2025 года.
Ближайшие станции метро к Подольску
Ближайшими станциями метро к Подольску являются:
- «Царицыно» (Сокольническая линия) — расположена примерно в 30 километрах от Подольска, до неё можно добраться на электричке с пересадкой на метро;
- «Юго-Западная» (Серпуховско-Тимирязевская линия) — находится примерно в 35 километрах от Подольска, также доступна через электрички и автобусное сообщение;
- «Таганская» (Таганско-Краснопресненская линия) — одна из центральных станций, до которой можно добраться с пересадкой на МЦД или электричке.
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МЦД-2 в Подольске
МЦД-2 (Московское центральное кольцо) проходит через Подольск, улучшая транспортную доступность города. На этой линии расположены несколько ключевых станций, которые обеспечивают удобное сообщение с Москвой и другими городами Подмосковья.
Станции МЦД-2 в Подольске:
- Подольск — главная станция города, от которой можно добраться в Москву и другие районы Подмосковья;
- Климовск — станция, расположенная на границе Подольского и Ленинского районов, обслуживает окрестные населённые пункты.
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Станет ли Подольск частью Москвы
Вопрос о возможном присоединении Подольска к Москве периодически вызывает интерес среди местных жителей и в общественных кругах. Однако на данный момент официальных планов о включении города в состав столицы не существует.
В 2019 году власти Москвы опровергли слухи о присоединении Подольска и ряда других подмосковных городов, таких как Чехов и Серпухов, к Москве.
Кроме того, в 2021 году на портале «Российская общественная инициатива» была размещена петиция, предлагающая присоединить Подольск к Москве, однако она не набрала достаточного количества голосов.
Как доехать из Москвы в Подольск
Для того чтобы добраться из Москвы в Подольск, существует несколько удобных способов.
- Электрички — это один из самых популярных и доступных вариантов. Регулярные электрички отправляются с Курского вокзала, и время в пути составляет около 50 минут. Стоимость билета начинается от 150 рублей.
- Поезда дальнего следования — из Москвы также ходят поезда, например, маршруты «Москва — Тула», которые отправляются с Курского вокзала. Время в пути не превышает 50 минут, а стоимость билета — от 240 рублей.
- Автобусы и маршрутки — из разных районов Москвы, таких как станции метро «Южная», «Бульвар Дмитрия Донского» и «Лесопарковая», регулярно отправляются автобусы и маршрутки. Время в пути варьируется от 40 до 60 минут в зависимости от загруженности дорог, а стоимость проезда — от 150 рублей.
- Автомобиль — расстояние между Москвой и Подольском составляет около 44 км. Время в пути при отсутствии пробок обычно занимает около 30–40 минут.
- Такси и каршеринг — стоимость поездки на такси составляет от 2000 рублей, а каршеринг предоставляет удобные тарифы, которые могут быть выгодны для поездок за город.
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Дайана Хусинова