Метро в Лыткарино: когда построят, ближайшие станции и последние новости

Когда построят метро в Лыткарино





«Линия ЛРТ протяженностью 245 километров свяжет между собой более 20 крупнейших подмосковных городов, образуя кольцо, по которому легкорельсовый скоростной трамвай будет перевозить пассажиров», — сообщает ведомство.

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Ближайшие станции метро до Лыткарино

Как добраться до Лыткарино

Фото: iStock/Михаил Руденко

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Метро в Люберцах: когда будет, какие есть действующие станции и ветки

Что такое и когда откроется ЮЛА

расскажет, когда в Лыткарино будет построено метро, и каким транспортом жители города пользуются сейчас, чтобы добраться до Москвы.В Лыткарино планируют запустить лёгкое наземное метро. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой министерства транспорта Московской области, лёгкое метро свяжет между собой более двух десятков крупных городов Подмосковья. Среди них и Лыткарино. Всего на кольце будет построено от 45 до 50 станций и транспортно-пересадочных узлов.В октябре 2023 года Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области утвержден проект планировки территории для строительства участка линии рельсового скоростного пассажирского транспорта Люберцы – Лыткарино – Молоково от улицы Шоссейная до улицы Смирновская в городе Люберцы городского округа Люберцы и в городском округе Котельники Московской области. Сроки реализации проекта пока неизвестны.Пока в городе отсутствует собственная станция метро ближайшей к Лыткарино является станция «Котельники», до которой можно добраться на автобусе № 348. В Лыткарино можно доехать на маршрутном такси № 538 от станции метро «Кузьминки», № 329 и № 393 от станции метро «Выхино», а также на маршрутном такси № 518 от станции метро «Люблино».Чтобы добраться из Москвы в Лыткарино, можно воспользоваться электричкой. Для этого необходимо приехать на Казанский вокзал и приобрести билет на электричку, следующую в сторону Железнодорожного по Казанскому направлению.22 - Лыткарино (Автостанция) – Островцы – ст. Люберцы25 - Лыткарино (6 м/р) - Волкуша - ст. Люберцы29 - Лыткарино (Автостанция) – ст. Томилино83 - Лыткарино – В. МячковоДорога, известная как Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА), представляет собой трассу протяжённостью 45 километров. Она пролегает через пять городских округов Московской области: Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Начало пути — у Варшавского шоссе, а конечная точка — М-12.В конце 2025 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую автомагистраль. Это позволит значительно уменьшить загруженность Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), а также трасс М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинского и Каширского шоссе. Ожидается, что новая дорога улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Московского региона.