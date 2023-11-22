Международный день сыновей 2023: история и традиции праздника

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Неофициальный праздник День сыновей набирает популярность. О том, как отмечается торжество в России и мире, и когда оно впервые зародилось, читайте в материале «Радио 1».
День сыновей: история праздника
Доподлинно неизвестно когда именно зародилась идея празднования дня, посвященного сыновьям. Согласно самой популярной версии, торжество возникло в Японии. Еще до начала Второй Мировой войны в стране существовал день, в который было принято чествовать сыновей, которые считались будущими защитниками и продолжателями рода. Перед домами в день торжества развешивали флаги в виде карпов, которые означали, что в семье воспитывается ребенок мужского пола.
День сыновей: традиции праздника
Праздновать день, посвящённый сыновьям, принято в кругу семьи. Основной задачей родителей должно стать развлечение ребенка. В зависимости от возраста ребенка нужно придумать мероприятие для него. Это может быть поход на концерт его любимой группы или в кино, прогулка в парке, долгожданный подарок или билет на аттракционы.
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Завершить вечер можно праздничным ужином, на котором будет присутствовать вся семья.
День сыновей: интересные факты
Здоровье у мальчиков несколько слабее, чем у сверстниц противоположного пола. До подросткового возраста девочки болеют гораздо реже.
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Анастасия Крестьянова