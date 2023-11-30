Молодёжный форум «Мы – Россия» собрал в Подмосковье около 500 участников

Около 500 человек собрал молодёжный форум «Мы – Россия», который проходит с 30 ноября по 3 декабря в Наро-Фоминске. Это флагманское мероприятие года для молодых людей собрало участников со всего региона, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организует форум.