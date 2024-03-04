«Мы вам перезвоним»: российские работодатели раскрыли суть этой фразы

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Опрос сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит «Газета.Ru», показал, какой смысл работодатели вкладывают в фразу «мы вам перезвоним».
Так, 30% опрошенных работодателей рассказали, что используют эту фразу при отказе соискателю в трудоустройстве. При этом 37% респондентов действительно перезванивают после этой фразы.
Отмечается, что средний (50%) и малый (45%) бизнес действительно вкладывает в слова «мы вам перезвоним» обещание вновь связаться с соискателем. Крупный бизнес (30%) после этой фразы заносит человека в кадровый резерв. А микробизнес (37%) этой фразой отказывает в трудоустройстве.
Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков призвал россиян не расстраиваться, услышав эту фразу. Многим работодателям нужно время для принятия решения или проведения бесед с другими соискателями.
Также эта фраза может означать, что с кандидатом хотят провести более детальное собеседование, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».
Если же звонок не поступил сразу после собеседования – это также не повод расстраиваться, поскольку каждой компании нужно своё количество времени для процесса найма нового сотрудника.
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Отмечается, что средний (50%) и малый (45%) бизнес действительно вкладывает в слова «мы вам перезвоним» обещание вновь связаться с соискателем. Крупный бизнес (30%) после этой фразы заносит человека в кадровый резерв. А микробизнес (37%) этой фразой отказывает в трудоустройстве.
Также эта фраза может означать, что с кандидатом хотят провести более детальное собеседование, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».
Если же звонок не поступил сразу после собеседования – это также не повод расстраиваться, поскольку каждой компании нужно своё количество времени для процесса найма нового сотрудника.
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Анастасия Чинкова