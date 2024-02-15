Опрос: Причины опозданий россиян на работу – обстоятельства и транспорт

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В 62% случаев руководство не применяет санкций к опоздавшим.
Другое исследование МТС-Банка и YouDo.com показало, что в январе интерес мужчин к косметическим процедурам превышал интерес женщин в Москве. Как пишут argumenti.ru, врач Надежда Вавилина объяснила это тем, что для мужчин в мегаполисах характерны поведенческие модели, включающие различные процедуры пластической хирургии и ухода за собой.
Ранее стало известно, что более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства.
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